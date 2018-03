Meghan Markle | è lei la più bella del reame? La risposta della scienza

Meghan Markle - la gaffe insieme al principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : Magari si trattava di un gesto di complicità tra i due, ma sui social il video ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Meghan Markle - la gaffe insieme al principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : Magari si trattava di un gesto di complicità tra i due, ma sui social il video ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Meghan Markle - la gaffe insieme al principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day : A poche settimane dalle nozze il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle sono sempre nel mirino degli obiettivi di telecamere e fotografi. Per questo motivo non è sfuggita la...

Le sopracciglia alzate del principe Harry (in direzione di Meghan Markle) scatenano un caso in Inghilterra : Durante le celebrazioni del Commonwealth Day - giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa - gli occhi erano puntati sulla più fresca coppia reale e le telecamere hanno catturato un momento diventato un caso sui media britannici. Alla fine della performance di Lyam Payne, il principe Harry ha alzato le sopracciglia, un gesto che ha fatto sorridere Meghan ed è stato interpretato da molti come derisione nei ...

“Ecco l’abito di Meghan!”. Royal wedding - il vestito da sposa finisce sul web : la soffiata sull’outfit di miss Markle manda il tilt la casa reale e le foto volano sul web : Doveva essere tutto top secret fino al giorno delle nozze, eppure qualcosa è andato storto. Mancano ancora quattro mesi alle nozze dell’anno, quelle tra il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, e il sito americano TMZ ha pubblicato i bozzetti dell’abito che la futura principessa indosserà. La richiesta degli schizzi era arrivata proprio da Buckingham Palace. La famiglia reale infatti aveva contattato direttamente ...

Le scarpe da sposa che potrebbero piacere a Meghan Markle : Dall’annuncio ufficiale del fidanzamento con il principe Harry, Meghan Markle ha i riflettori puntati addosso. Fan e fashionisti sono attenti a ogni piccolo dettaglio dei suoi outfit. Dalle uscite, più o meno ufficiali, emergono alcuni i brand di «fiducia», a cui Markle fa spesso affidamento. Tra questi, per quanto riguarda le calzature, troviamo Sarah Flint. La quasi cognata di Kate è stata fotografata in diverse occasioni con un paio di scarpe ...

Meghan Markle si ispira a Lady Diana - lo svela un maggiordomo : una strada tutta in salita quella che Meghan Markle dovrà percorrere per diventare un membro della Royal Family. Eppure ha già raggiunto un ragguardevole traguardo: conquistare il popolo britannico, ...

Che cos’hanno in comune Kate Middleton e Meghan Markle? : L’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale, nonostante ancora non sia ufficiale, ha decisamente portato una ventata d’aria fresca a Buckingham Palace. A partire dalle foto ufficiali del fidanzamento con Harry, in cui si mostra al fianco del Principe in maniera spontanea, e indossa un abito sensuale e raffinato. Un carattere un po’ più ribelle (cosa in sé non difficile, in effetti) rispetto alla composta Kate Middleton, ...

Meghan Markle e le lezioni di Harry sulla guida a sinistra e in caso di emergenza : Per l'amore di un principe come Harry sono necessari non pochi sacrifici: Meghan Markle, in questi mesi prima del matrimonio, non sta imparando solo il rigido protocollo della famiglia reale...

Meghan Markle alla prima uscita pubblica con la regina Elisabetta : Debutto in grande stile per la bella Meghan Markle accanto alla regina d’Inghilterra. La fidanzata del principe Harry ha partecipato per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza di Elisabetta II, una commemorazione organizzata per la...

Principe Harry e Meghan Markle : pizzicati mentre sembrano prendere in giro Liam Payne : Liam Payne si è esibito davanti al Principe Harry e alla sua futura sposa Meghan Markle, durante una celebrazione a Westminster. [arc id=”f593da10-4ca6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante la performance, a cui hanno assistito anche il Principe WilLiam e a Kate Middleton, l’artista non ha cantato un suo brano (“Strip That Down” è troppo osé per essere cantata in chiesa) ma un pezzo di John Mayer, “Waiting On The ...

Un’altra «prima volta» per Meghan Markle : alla corte della regina per il Commonwealth Day : Per Meghan Markle è tempo di un’altra prima volta. L’ex attrice americana, promessa sposa di Harry, ha partecipato al primo evento ufficiale – il Commonwealth Day – alla presenza della regina Elisabetta. Un altro record per la divorziata Meghan, che deve stare simpatica alla sovrana. È stata, infatti, ammessa a una così importante occasione pubblica prima delle nozze con il quinto in linea di successione al trono, in ...

“Che sorrisetto ipocrita”. Meghan Markle ci è cascata ancora. Prima uscita pubblica con la Regina per la fidanzata di Harry e c’era anche Kate Middleton. Gli occhi tutti puntati su di loro e ovviamente tutti hanno visto : “Il diavolo e l’acqua santa…” : Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cui Meghan Markle partecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto e Prima o poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla sua Prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. ovviamente i ...

“Non sarà bianco ma così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal royal wedding e dopo mesi di congetture - la bomba arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...