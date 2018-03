TRAPANI | DUE BADANTI ARRESTATE DALLA POLIZIA PER GRAVI MALTRATTAMENTI A UN´ANZIANA

TRAPANI : blitz antidroga - sequestrati 30 chili di hashish e due di cocaina : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - blitz antidroga della Squadra mobile di Trapani in un appartamento di via Michele Amari. In manette è finito Ivan Colombo, 19 anni. Gli agenti, che lo hanno sorpreso in compagnia di alcuni giovani clienti, lo hanno trovato in possesso di circa 30 chili di hashish , due

Serie C - TRAPANI : due giocatori in uscita Video : L'intenzione è quella di non mollare fino all'ultimo. Il Trapani ha gia' dato prova di avere le carte in regola per inserirsi nella corsa verso la promozione [Video] in Serie B e la squadra non necessita di grossi ritocchi in vista della sessione invernale di #Calciomercato. Ci saranno comunque alcune uscite, sono tre in questo caso i giocatori indiziati. Tra questi, uno in particolare rientra però nella cerchia degli elementi di cui il mister ...