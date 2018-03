Astronomia | Osservatorio Fuligni di Rocca di Papa | ecco gli appuntamenti con la scienza

Astronomia : Venere brilla intensamente sopra l’osservatorio Paranal di ESO [FOTO] : Quest’immagine ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek mostra il pianeta Venere che brilla intensamente sopra l’osservatorio Paranal di ESO in Cile al tramonto. Il telescopia presentato qui è il telescopio ausiliare 1 del Very Large Telescope, aperto e pronto per osservare il cielo notturno, chiazzato di tonalità blu e arancione. Il Very Large Telescope (VLT) di ESO è composto da quattro telescopi singoli di 8,2 metri di diametro ...