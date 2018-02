Omicidio per droga Un fermato a Lurago d' Erba

Macerata - “19enne investita da un’auto”. Ma sul corpo ci sono segni di percosse : il padre fermato con l’accusa di Omicidio : Sembrava fosse morte in un incidente stradale, Azka Riaz, una 19enne pakistana trovata sabato sera su una strada provinciale a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata. La ragazza, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, era stata travolta da un’automobile mentre camminava. Ma dopo i rilievi, è stato fermato per omicidio preteritenzionale il padre di lei. È stata il sostituto procuratore Micaela Piredda a collegare la morte ...

Trieste - muore dopo ritardi nei soccorsi : due infermieri indagati per Omicidio colposo : Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di attesa che a Trieste sarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura ha deciso di indagare ...

Saronno - 30 anni allinfermiera Laura Taroni per lOmicidio di madre e marito : Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di Saronno, nel Varesotto, accusata in concorso con l'amante e medico Leonardo Cazzaniga degli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre, Maria Rita ...

Uccise l'ex per difendere la bimba : ?condannata per Omicidio volontario : Quella dell'ex ballerina lituana Oksana Murasova - che colpì e Uccise con un coltello l'ex convivente Ruslan Bilous - non fu eccesso di legittima difesa. La sentenza in appello ha ribaltato tutto: fu omicidio volontario.Il casoLa Murasova è stata condanna a 9 anni e 4 mesi di carcere. La donna - condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione in primo grado - si è sempre difesa sostenendo che avesse difeso sé stessa e la sua bimba di pochi ...

Dirigente di Forza Nuova pestato a Palermo - due persone fermate per tentato Omicidio : Il segretario provinciale palermitano di Forza Nuova Massimo Ursino martedì sera era stato legato e picchiato. I fermati sono Giovanni Mancuso, 25 anni, e Carlo Codraro, 27 anni: sono individuati grazie alle videocamere presenti nella zona del pestaggio

Ragazza aggredita nel parco - dopo 4 mesi un arresto per tentato Omicidio : Empoli, 15 gennaio 2018 - E' stato arrestato il presunto autore dell'aggressione del 14 ottobre 2017 al parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino . L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...

Omicidio Meredith - no a revisione processo per Rudy Guede : PERUGIA - La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta presentata dai legali di Rudy Guede per avere un processo di revisione dopo essere stato condannato in via ...

