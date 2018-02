Italia | terzo ko consecutivo | a Marsiglia vince la Francia 34-17

Terzo oro Italia - Goggia vince discesa : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 21 FEB - L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e ...

Diretta / Novara Monza (risultato live 1-1) streaming video e tv : terzo set! (Coppa Italia volley) : Diretta Novara Monza: info streaming video e tv. Le azzurre scendono in campo a Bologna per trovare l'ultimo posto disponibile alla finale della Coppa Italia(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:15:00 GMT)

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - terzo quarto pirotecnico : ... per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente Inter-Bologna 2-1: i nerazzurri tornano al successo grazie alle reti di Eder e Karamoh , Video e gol, Inter-Bologna diretta tv e streaming, ...

DIRETTA / Brescia Virtus Bologna (46-37) streaming video e tv : risultato live - terzo quarto (Coppa Italia) : DIRETTA Brescia Virtus Bologna, streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Firenze. Bell'incrocio nei quarti di Coppa Italia, una sfida incerta nella sua previsione(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:59:00 GMT)

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia va a caccia del terzo successo consecutivo con la Danimarca : l’Italia del Curling sta andando oltre ogni aspettativa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang dimostrando sul ghiaccio coreano una grinta incredibile e una grande lucidità nei momenti chiave. La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin e Daniele Ferrazza dopo i successi per 7-4 sulla Svizzera e 10-9 sugli Stati Uniti è in piena lotta per una storica semifinale. Nella nottata italiana (1.05) gli azzurri torneranno ...

Terzo corridoio umanitario verso l'Italia - arrivati altri 150 rifugiati : L'Unhcr porta in salvo nuclei familiari, donne, bambini e disabili. Sono più di 1000 le persone tirate fuori dai centri di detenzione

Hockey ghiaccio - IHL Elite 2018 : Renon schianta 6-1 Val Pusteria ed è campione d’Italia per il terzo anno di fila : Il Renon conquista lo Scudetto della Serie IHL – Elite, stagione 2017/18, e per il terzo anno consecutivo si aggiudica il titolo di Campioni d’Italia. Nel derby altoatesino contro il Val Pusteria, la formazione di Collalbo domina dall’inizio fino alla fine del match di finale e supera i Lupi gialloneri con un 6:1 mai in discussione che vale l’84esima edizione del massimo campionato di Hockey ghiaccio. Per il Renon è il quarto Scudetto negli ...

Fed Cup 2018 - L’Italia MATA LA SPAGNA! Deborah Chiesa EROICA - batte 7-6 al terzo Lara Arruabarrena! : E’ una Deborah Chiesa strepitosa quella che, nel quarto incontro della sfida tra Italia e Spagna sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti (valida per il primo turno del World Group II di Fed Cup), piega la n.82 del ranking WTA Lara Arruabarrena con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match in cui non sono mancati i colpi di scena con l’azzurra avanti di un set e di un break nel ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 3-1 in DIRETTA : Chiesa vince al tie break del terzo set con Arruabarrena!

