Berlusconi | “Chiudere qualche centro sociale Troppa astensione pericolo per democrazia”

newsgo

: Scontri Milano,Berlusconi: chiudere qualche centro sociale #silvioberlusconi - MediasetTgcom24 : Scontri Milano,Berlusconi: chiudere qualche centro sociale #silvioberlusconi - ilterracinese : RT @MediasetTgcom24: Scontri Milano,Berlusconi: chiudere qualche centro sociale #silvioberlusconi - maxworkout : Scontri Milano, Berlusconi a Tgcom24: chiudere qualche centro sociale Per il leader di Forza Italia ormai 'il fasci… -

(Di sabato 24 febbraio 2018): “Chiudereper democrazia” Per il leader di Forza Italia intervistato a “Fatti e Misfatti commenta gli scontri di questi giorni: “Il fascismo è morto, non vedo nuovi Mussolini”. Per rilanciare l’Italia la ricetta economica di Forza Italia è la flat tax. “Solo un voto aldestra permetterà di … L'articolo: “Chiudereper democrazia” sembra essere il primo su NewsGo.