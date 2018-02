The Next Green Talents | verso un futuro sostenibile

The Next Green Talents - tra nuovi talenti e sostenibilità : Durante la settimana della moda di Milano, Vogue Italia e Yoox presentano The Next Green Talents, evoluzione del celebre The Next Talents, progetto di scouting ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti per promuovere e sostenere la nuova generazione di creativi, e che, a partire da questa edizione, sceglie i valori della sostenibilità. The Next Green Talents è stato inaugurato presso Palazzo Morando giovedì 22 febbraio su invito e ...