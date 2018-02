Maltempo | Comune di Milano potenzia servizi per senzatetto

Maltempo - il Comune di Anzio : “I riscaldamenti in 5 scuole saranno avviati in anticipo” : “L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Anzio, Laura Nolfi, viste le previsioni meteo dei prossimi giorni, comunica che gli impianti di riscaldamento dei cinque Istituti Comprensivi di Anzio saranno avviati, anticipatamente, per riscaldare adeguatamente le aule e gli uffici scolastici”. Lo comunica il Comune di Anzio in una nota. L'articolo Maltempo, il Comune di Anzio: “I riscaldamenti in 5 scuole ...

Maltempo - il Comune di Frascati : “I cittadini si dotino di catene o pneumatici termici” : “In previsione della possibilità di intense precipitazioni a carattere nevoso, che potrebbero verificarsi tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, anche a quote basse e sul territorio dei Castelli Romani, l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a premunirsi, circolando con catene a bordo o con pneumatici termici”. Lo comunica in una nota il Comune di Frascati. “Insieme con il Gruppo Falco di ...

Maltempo Verona : il Comune aggiunge 43 posti letto nei dormitori per i senza tetto : Con i 43 posti letto aggiunti questa mattina, in vista dell’ondata di freddo prevista per i prossimi giorni, salgono a 228 le disponibilità nei dormitori della città, all’interno delle strutture di accoglienza per senzatetto. Le nuove brande, dotate di coperte, cuscini e sacchi a pelo, fornite dalla Protezione Civile di Verona e dalla Ronda della Carità, sono state consegnate nelle seguenti sedi: 10 a Il Samaritano di via ...

Maltempo - il Comune di Ladispoli : “Stazione aperta di notte per ospitare i senza tetto” : “In previsione dell’ondata di freddo eccezionale che si sta per abbattere sul centro Italia e anche sul nostro litorale, abbiamo pianificato una serie di interventi per aiutare tutte le persone senza tetto che vivono in strada e che rischierebbero la vita con l’arrivo del forte gelo”. A parlare, riferisce una nota, è il delegato alla sanità, Roberto Oertel, che ha concordato con la Croce Ross Italiana una ricognizione ...

Maltempo Napoli - il Comune : azioni ‘anti freddo’ per i senza dimora : In vista del calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, l’Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in una nota precisa che “Già dall’inizio dell’inverno siamo stati tempestivi nel fronteggiare l’emergenza freddo con un programma coordinato e strutturato di azioni volte a garantire la tutela delle persone in situazione di estrema fragilità. E’ da dicembre che, in assoluta continuità, ...

Maltempo - il Comune ai milanesi : “Segnalate chi vive in strada” : In vista dell’ondata di gelo prevista anche su Milano nei prossimi giorni, il Comune lancia un appello ai cittadini a segnalare con una telefonata chi vive per strada, i senzatetto anche con i loro cani e in generale le persone in difficoltà. Per far fronte all’emergenza freddo l’amministrazione ha attivato, dal 15 novembre scorso, le misure straordinarie del cosiddetto Piano Freddo: sono 2.644 i posti letto messi ogni notte a ...

Maltempo - torna il freddo : il Comune di Venezia aziona gli spargisale : Questa sera a partire dalle 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale: lo annuncia la Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie nonche’ nelle aree del Tronchetto e di piazzale Roma, per prevenire la possibile ...

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartineve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo, attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Maltempo : il Comune di Lanciano approva il piano neve 2018 : La Giunta comunale di Lanciano ha approvato oggi il piano neve 2018 redatto dall’ufficio tecnico del settore Lavori Pubblici, diretto dal responsabile della Protezione Civile Comunale Fausto Boccabella. Oltre a 700 quintali di sale, il piano neve potra’ contare sulla disponibilita’ di 36 mezzi, di cui 4 di proprieta’ comunale e 32 di 17 ditte esterne. Si tratta di pale gommate, bobcat con lama, motopossibili, camion e ...

Maltempo Piemonte : Domodossola sporca di neve - il Comune sanziona ditte : Domodossola non è stata pulita dopo la nevicata: il Comune di ha imposto una penale di 50 mila euro alle due ditte incaricate di provvedere allo sgombero della neve. Numerosi i cittadini che in questi giorni avevano lamentato la situazione di disagio su strade e marciapiedi. Il sindaco Lucio Pizzi ha quindi convocato i titolari delle due ditte chiedendo loro “formali pubbliche scuse al’Amministrazione ed ai cittadini domesi entro le ...

Maltempo - il Comune di Trento : “Operativi da domenica pomeriggio” : Già da domenica, con la neve del primo pomeriggio, il personale reperibile del Comune di Trento si e’ attivato nei sobborghi con gli spargisale. Intorno alle 17 si sono mossi i mezzi dotati di lame, partendo dai sobborghi per poi scendere in citta’ intorno alle 23. Circa alle 3 di ieri mattina invece sono entrati in azione le cosiddette mini-pale per lo sgombero dei marciapiedi. A riferirlo e’ il Comune, in una nota. ...