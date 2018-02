Venezia | gli sanguina il naso | Fabrizio muore a 53 anni tra le braccia della moglie

Guillermo Del Toro presidente della Mostra di Venezia - prima però la corsa verso gli Oscar : Guillermo Del Toro presidente. La 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha scelto. Per l’edizione che si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre 2018, il regista messicano, Leone d’Oro 2017 per The shape of water sarà il presidente della giuria che assegnerà l’ambito premio festivaliero tra i lungometraggi in anteprima mondiale. La scelta del direttore del Festival, Alberto Barbera. è qualcosa di più di un ...

Friuli Venezia Giulia contro Veneto - è battaglia sul record del tiramisù lungo 266 metri : Un'impresa titanica che una squadra di pasticcieri e volontari ha messo a segno proprio nella patria del dolce italiano 'più conosciuto al mondo'. Oltre 30 pasticcieri al lavoro da stamani alle 8, ...

Architettura con poco o niente. Un padiglione di Alvaro Siza al Giardino delle Vergini di Venezia : Piet Oudolf, architetto paesaggista olandese, autore tra l’altro del progetto del verde per la celebrata High Line a New York, disegna a Venezia il Giardino delle Vergini per la Biennale di Architettura del 2010 diretta da Kazuyo Sejima, sistemando una parte degli spazi aperti in abbandono dell’Arsenale, prossimi ai capannoni che ospitano le mostre di arti visive e Architettura. Per la Biennale d’Architettura successiva, la ...

Canova - Hayez - Cicognara : in mostra l'orgoglio Veneziano : In rassegna la cronaca di un periodo di forti aspettative e di autentica rinascita dell'orgoglio veneziano, che si chiuderà nel 1822 con la morte di Antonio Canova e con la decisione di Hayez di ...

Venezia - prega per vent'anni sulla tomba del figlio - ma la salma è scomparsa : Per oltre vent'anni ha pianto il figlio, defunto alla tenera età di un anno, per poi scoprire che all'interno della tomba, nel cimitero di Mellaredo , in provincia di Venezia, i resti del proprio caro ...

Patti Smith a Venezia con Words and Music a giugno : prezzi biglietti in prevendita : Oltre al già annunciato concerto del 10 giugno a Roma, è stato ufficializzato anche l'appuntamento con Patti Smith a Venezia, sempre il prossimo giugno: la rocker porterà nel nostro paese con un'unica data il suo spettacolo Words and Music, a metà strada tra spettacolo teatrale e concerto. Patti Smith porta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia, sabato 9 giugno, un reading in cui si alternano letture ed esecuzioni dal vivo di alcuni dei ...

Basket - Serie A : Venezia non sbaglia - Brindisi battuta 76-71 : Venezia soffre ma vince 76-71 con Brindisi nel 18° turno di campionato. Al Taliercio, i campioni d'Italia si complicano la vita più del dovuto, ma riescono a piegare la resistenza di una squadra che ...

Carnevale di Venezia 2018 : il volo dell'Angelo. Elisa Costantini accolta dalla presidente Damiano - dagli assessori Mar e D'Este e dal ... : A Mestre intanto per tutta la giornata si sono celebrati l'arte e lo spettacolo in piazza Ferretto e per le vie della città, animando piazze, strade e portici con spettacoli di musica e arte di ...

Venezia - gli astrofili contro la mega lampada accesa da Brugnaro a Marghera : “Viola la legge. La procura indaghi” : “Se una stazione orbitante passasse sopra il cielo di Marghera a 400 chilometri di altezza, verrebbe illuminata a giorno da Ramses II. Questo può dare l’idea dell’intensità della più potente apparecchiatura di illuminazione a testa mobile del mondo che è stata accesa per celebrare i 100 anni di Porto Marghera. È uno scempio, un inquinamento luminoso senza precedenti. Ma, soprattutto, è una violazione di legge”. Leopoldo Dalla Gassa, ...

Federcalcio - tra gli uomini del commissario Angelo Clarizia - avvocato per Consip e Consorzio Venezia Nuova : Tanti uomini Coni, un paio di volti noti del pallone senza grande esperienza alle spalle. E soprattutto un potente avvocato, Angelo Clarizia, che ha svolto consulenze milionarie per Consip, lavorato per Expo e per il Consorzio Venezia Nuova travolto dall’inchiesta Mose. Ora avrà un ruolo centrale nelle sorti della Federcalcio, tanto più visti i compagni d’avventura. Eccolo il nuovo corso del pallone italiano voluto da Giovanni Malagò. Dopo il ...

Federcalcio - tra gli uomini del commissario anche Angelo Clarizia. Chi è l’avvocato che ha lavorato per Consip e Consorzio Venezia Nuova : Tanti uomini Coni, un paio di volti noti del pallone senza grande esperienza alle spalle. E soprattutto un potente avvocato, Angelo Clarizia, che ha svolto consulenze milionarie per Consip, lavorato per Expo e per il Consorzio Venezia Nuova travolto dall’inchiesta Mose. Ora avrà un ruolo centrale nelle sorti della Federcalcio, tanto più visti i compagni d’avventura. Eccolo il nuovo corso del pallone italiano voluto da Giovanni Malagò. Dopo il ...

Carnevale di Venezia - alla Fenice 'La vedova allegra' e 'Il barbiere di Siviglia' : L'operetta per antonomasia, 'La vedova allegra' di Franz Lehár, nella lettura del pluripremiato regista Damiano Michieletto, accanto a un evergreen del cartellone come 'Il barbiere di Siviglia' di ...

Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2017 : Roma, 31 gen. , askanews, L'industria delle crociere sta vivendo un momento fortunato. Secondo i dati diffusi da Clia , Cruise Lines International Association, , l'organizzazione internazionale delle ...

Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2017 : Roma, 31 gen. , askanews, - L'industria delle crociere sta vivendo un momento fortunato. Secondo i dati diffusi da Clia , Cruise Lines International Association, , l'organizzazione internazionale ...