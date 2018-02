Rostagno | confermato ergastolo a Virga

Mafia : omicidio Rostagno - confermato ergastolo per Virga e assolto Mazzara : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – Un ergastolo e un’assoluzione nel processo d’appello per l’omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. I giudici della Corte d’appello d’assise della seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduti da Matteo Frasca, hanno confermato l’ergastolo per uno dei due imputati, il boss Vincenzo Virga, ritenuto ...