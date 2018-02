Presidenza Regione Lazio | appuntamenti di lunedì 19 febbraio

Roma - Pirozzi si ritira - anzi no : il video-scherzo del candidato alla Presidenza della Regione Lazio : Non manca di certo il senso dell'ironia al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi , e candidato con una lista civica alla presidenza della Regione Lazio . Forse qualche suo avversario avrà tirato un ...

Maroni non si ricandida alla Presidenza della regione Lombardia : Il consiglio nazionale della Lega ha ufficializzato Attilio Fontana, ex sindaco di Varese. Ma restano i dubbi di Forza Italia con Berlusconi preoccupato per i rischi di una sconfitta della coalizione ...