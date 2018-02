L' Inter non è affatto guarita | a Marassi vince il Genoa 2-0

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 – puntata del 18 febbraio 2018 : Intervista a Matteo Renzi : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per domenica 18 febbraio 2018, in onda dalle 20:30 circa, Massimo Giletti intervisterà Matteo Renzi. La puntata del programma si aprirà proprio con il faccia a faccia politico in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli altri temi trattati e gli ospiti del noto giornalista? Domenica sera su @La7tv? torna #nonelarena. Ospite di questa ...

Rimborsi M5s - l'ex di Giulia Sarti Interrogato a RiminiDeputata : "Autosospesa finché non sarà tutto chiaro" : La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L'uomo su Facebook scriveva: "Ho registrato le telefonate e salvato le chat"

“Bea non ce l’ha fatta…”. Al suo funerale la sfilata di supereroi che amava : le immagini che hanno fatto il giro del mondo emozionando tutti. La sua storia aveva tenuto l’Italia Intera con il fiato sospeso : l’ultimo saluto è da brividi : Bea se ne è andata. Anche Batman in persona è andato a salutarla. Sapeva che questo momento sarebbe arrivato, quante volte la mamma glielo aveva detto, chissà quante volte avevano parlato di quell’amica così speciale. Nella chiesa del Santo Volto di Torino c’erano a Biancaneve, Superman, Hagrid, Pokémon, Trilli, il Re Leone, Alvin, Capitan America, i Teletubbies e tutti quei personaggi che Bea adorava. Tutti in fila, una festa ...

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a Intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

Napoli e Inter su Chiesa - che ammette : 'Io a vita alla Fiorentina? Non lo so' : È Federico Chiesa il protagonista dell'Intervista di Walter Veltroni sul Corriere dello Sport . Un faccia a faccia in cui l'esterno della Fiorentina, inseguito sul mercato da Napoli e Inter su tutte, si racconta e dice anche la sua sul futuro: ' Restare a vita alla Fiorentina? Questo non ...

Inter - le ire di Spalletti : "Il mercato? Non alleno una squadra virtuale" : ...tizzone che scoppietta è il tecnico Luciano Spalletti e alla vigilia del match di stasera in casa del Genoa lo fa contro il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Sport ...

Florida - l’Fbi : sapevamo ma non siamo IntervenutiIl killer : sentivo demoni : Florida, l’Fbi: sapevamo ma non siamo intervenutiIl killer: sentivo demoni L’Fbi rivela di aver avuto segnalazioni sulla “volontà di uccidere di Nikolas Cruz” a gennaio ma di non essersi attivata per tempo. Polemica per l’avvocato del killer che lo abbraccia in aula. Continua a leggere L'articolo Florida, l’Fbi: sapevamo ma non siamo intervenutiIl killer: sentivo demoni sembra essere il primo su NewsGo.

Spalletti : "Non alleno un Inter virtuale" : 'Non mi fa sorridere se si parla di rivoluzione attraverso il mercato. I giornali vengono commentati, sto pensando di suggerire al presidente di creare tre squadre, una che è la nostra, una che è la ...

Alex Sandro : 'Il mercato non mi Interessa - sono felice alla Juve. Andiamo a Londra per vincere' : Queste, invece, le parole del brasiliano a Premium Sport : ' Napoli concentrato sullo scudetto ora che l'Europa League è compromessa? È una grande squadra, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le Interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

Inter - Spalletti : "Brozovic non gioca. Lontano i depressi dalla squadra" : Spalletti perde Icardi e Perisic e si presenta al Ferraris con una formazione incerottata. Con il Genoa in trasferta non vince da quattro anni e la squadra di Ballardini è in un buon momento di forma: ...

Alitalia : Air France - non disInteressati ma non vuol dire entrare in capitale : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Abbiamo sempre detto che non potevamo essere disinteressati” al futuro di Alitalia. La compagnia italiana “è una compagnia partner di Air France – Klm, partner dell’alleanza transatlantica e quindi bisogna tenere un occhio su quello che succede: questo non significa che prenderemo una partecipazione”. Ad affermarlo è il Chief Financial Officer, Frederic Gagey, in occasione ...

“Fiorello? Un figlio di pu***”. Le terribili parole contro lo showman che hanno fatto inviperire i suoi tantissimi fan. Poi - la precisazione del diretto Interessato che chiarisce così. Tutti - però - non sembrano affatto convinti della sua versione : Non si faceva sentire da tempo, dopo aver raccontato i suoi guai ed essersi lasciato andare a degli sfoghi che avevano fatto discutere e gli avevano attirato contro commenti non troppo benevoli da parte del pubblico. Ora, ecco che Marco Baldini ha scelto di tornare a parlare dopo un lungo silenzio. Palcoscenico scelto dalla vecchia spalla di Fiorello ed ex Deejay sono stati i microfoni del programma La Confessione di Peter Gomez, ...