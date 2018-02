M5S | Di Maio tira fuori nomi e cifre | 8 parlamentari saranno cacciati dal Movimento

M5S - caso rimborsi : otto i colpevoli - buco di 800mila euro. Di Maio : errore fidarmi : 'Ho sbagliato a fidarmi, rimedierò', dice lasciando il ministero dell'Economia dove è andato a provare a verificare i conteggi. 'Chi non ha mantenuto le promesse si autoesclude dal M5S', ripete e ...

Rimborsi M5S - Di Maio : “Concluse le verifiche - sono 8 i parlamentari morosi” : Rimborsi M5s, Di Maio: “Concluse le verifiche, sono 8 i parlamentari morosi” Il candidato premier per i 5 Stelle: “Alcuni ci hanno negato l’autorizzazione per avere accesso agli atti, il calcolo dell’ammanco deriva da un incrocio di dati” Continua a leggere L'articolo Rimborsi M5s, Di Maio: “Concluse le verifiche, sono 8 i parlamentari morosi” sembra essere il primo su NewsGo.

Scandalo rimborsi - Di Maio : “Il buco è di 800mila euro. Sarà la settimana dell’orgoglio M5S” : Dopo aver incassato il colpo dello Scandalo rimborsi abbattutosi sul Movimento Cinque Stelle a una manciata di giorni dalle elezioni politiche, Di Maio passa al contrattacco. «Per quanto mi riguarda si apre la settimana dell’orgoglio Cinquestelle», annuncia il leader in un video su Facebook. «Con questi numeri chiedo a tutti i nostri parlamentari ...

Rimborsi M5S - Di Maio : "Concluse le verifiche - sono 8 i parlamentari morosi" : Il candidato premier per i 5 Stelle: "Alcuni ci hanno negato l'autorizzazione per avere accesso agli atti, il calcolo dell'ammanco deriva da un incrocio di dati"

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Dimostreremo - ha concluso - che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi ai propri parlamentari". 14 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Di Maio : otto parlamentari M5S non hanno versato - sono fuori : Renzi lo sfida : "Vieni in tv" : Il candidato premier M5S: in totale trattenuti circa 800mila euro. "Ora inizia la settimana dell'orgoglio". Il segretario del Pd:

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Dimostreremo - ha concluso - che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi ai propri parlamentari".

Rimborsi M5S - Di Maio presenta la lista dei morosi : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse. Queste persone che non hanno donato i soldi dei loro stipendi per noi si autoescludono dal M5S”. Così Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nella sede del comitato elettorale 5 Stelle del caso rimborsopoli nel M5S.“Dalle verifiche che abbiamo fatto tra i conti del Mef e i conti che sono sul nostro sito – ha proseguito, ...

Rimborsi M5S - Di Maio 'Otto i parlamentari morosi. Buco di quasi 800 mila euro' : A rendere un giallo la vicenda è la motivazione, assurda nel mondo politico, che ha spiegato l'uscita dal M5s: 'Motivi di salute'. Ma come, si chiede ad esempio Francesco Bonifazi del Pd, 'al Gruppo ...

M5S - Di Maio tira fuori nomi e cifre : : Il candidato premier ha reso nota la lista dei parlamentari che non hanno rispettato il patto con il movimento di restituire allo Stato una parte della loro indennità. C’è anche l’elenco dei più generosi

Di Maio presenta la lista dei parlamentari M5S morosi : "In 8 non hanno versato" : Snocciola i nomi Luigi Di Maio . Sono quelli dei parlamentari del Movimento 5 Stelle considerati traditori, perché hanno disatteso l'impegno a restituire i rimborsi ricevuti. Finiti nell'occhio del ...

Rimborsi M5S - quasi 800mila euro di 'ammanchi'. Di Maio : 'Settimana dell'orgoglio'. Salvini ironico : contano gli scontrini : ' Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari'. Di Maio ha spiegato che tra i parlamentari citati, Ivan della Valle ...

David Borrelli lascia M5S/ “Fondo nuovo Movimento con imprenditori” : strappo finale con Di Maio e Casaleggio : David Borrelli vs M5s, come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio e Di Maio: "addio al Movimento, fondo un nuovo Movimento. Non ho problemi di salute"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:07:00 GMT)

Rimborsi M5S - Di Maio : 'Concluse le verifiche - sono 8 i parlamentari morosi' : Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari".