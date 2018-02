Fatturazione ogni 28 giorni | i sospetti di coordinamento tra operatori dietro le nuove

Vodafone annuncia il ritorno alla Fatturazione ogni 30 giorni : Vodafone ci tiene a essere chiara con i suoi clienti e così comunica loro che molto presto si ritornerà alle origini con la fatturazione ogni 30 giorni , sia per fisso che mobile. L'articolo Vodafone annuncia il ritorno alla fatturazione ogni 30 giorni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Stop alla Fatturazione ogni 28 giorni dei gestori telefonici e delle pay tv : Dopo il polverone che era venuto fuori qualche tempo fa, la commissione di Bilancio del Senato ha finalmente approvato l’emendamento al decreto legge Fisco presentato dal relatore Silvio Lai. Questo consente lo Stop alla fatturazione a 28 giorni per quanto riguarda compagnie telefoniche, pay TV e fornitori di servizi internet. Le compagnie hanno 120 giorni per adeguarsi ai nuovi standard, per non ricadere nelle sanzioni che potrebbero ...