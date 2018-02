“Ecco con chi sono fidanzata” Barbara D’Urso rivela chi ha rapito il suo cuore Questa

“Ecco dove andava quella maledetta sera”. Pamela - spunta un testimone. Le sue dichiarazione raccolte da “Chi l’ha visto?”. Un caso dai contorni sempre più macabri : L’addio al ‘Pars’, la comunità di recupero nella quale era arrivata a ottobre, forse Pamela l’aveva premeditato. Lunedì ha preso un trolley ed è andata via, senza documenti, soldi o cellulare. Ha percorso a piedi tre chilometri in campagna e poi una volta arrivata sulla statale, ha fatto l’autostop fino a Macerata. Le ultime ore di vita, stando a quanto ricostruiscono alcuni testimoni al ‘Corriere della ...

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...

“Ecco il mio pancione”. Felicità alle stelle per la star italiana. Finalmente ha realizzato il suo sogno e con i fan condivide uno scatto che fa commuovere : “Quello che mi è successo è unico…” : Un vero esempio di perseveranza e coraggio. Una vita non facile, ricchissima di sfide anche molto difficili, ma Annalisa Minetti sempre con il sorriso sulle labbra è la prova provata che con la determinazione e la costanza si possono raggiungere obiettivi impensabili. La cantante e atleta è diventata famosa per i suoi numerosi traguardi, nonostante la retinite pigmentosa che le è stata diagnosticata a 18 anni. La malattia genetica che ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Raz Degan si confessa : “Ecco perché non ho fatto figli” : Raz Degan si è concesso ad una lunga intervista nel salotto della trasmissione Verissimo, in onda nel pomeriggio di sabato 10 febbraio su Canale 5. A Silvia Toffanin, padrona di casa, Raz...

“Ecco chi vince il Festival di Sanremo”. È una certezza : sul podio c’è un solo nome. Gli osservatori ne sono convinti : “Ha letteralmente sbancato” : Tra canzoni, siparietti e scandali questa 68esima edizione del Festival di Sanremo sta sbancando gli ascolti. Nessuno pensava che Claudio Baglioni avrebbe raggiunto un tale livello di perfezione, ma lui ce la sta facendo alla grande. Ma nonostante il pubblico stia apprezzando moltissimo, c’è da dire che le critiche nei riguardi del direttore artistico non si sono fatte attendere. Più di tutti al centro del mirino c’è proprio il ...

Lazio - Inzaghi spiega : “Ecco cos’è accaduto con Felipe Anderson” : Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha voluto chiarire oggi in conferenza stampa alcuni aspetti del caso Felipe Anderson, col quale ha avuto uno screzio dopo la gara contro il Genoa. Il calciatore non prenderà parte alla gara contro il Napoli per scelta del tecnico e della società: “su Felipe Anderson sono state dette cose inesatte: non è entrato in partita come doveva entrare, ma la sconfitta col Genoa è di tutti anche la mia. Felipe ora ...

Parole al veleno di Maxi Lopez contro Mihajlovic : “Ecco cosa faceva al Torino - ne ha risentito anche Ljajic…” : Domenica allo stadio ‘Grande Torino’ arriverà l’Udinese. La squadra di Oddo sta attraversando un periodo molto positivo che ha portato i friulani a ridosso della zona Europa. contro i granata sarà quindi uno scontro diretto per l’Europa League. Maxi Lopez, attaccante dei bianconeri, calcherà per la prima volta il campo dell’Olimpico ‘Grande Torino’ da avversario, e sicuramente per l’attaccante ...

“Ecco cosa c’era scritto su quei biglietti”. Tutti in piedi per Lo Stato Sociale. La band ha incuriosito il pubblico per quei fogliettini attaccati al petto. E la band conquista la simpatia del pubblico anche con questo gesto inaspettato : Terza puntata ricca di soprese sul palco del Festival di Sanremo che sembra sempre più cosa a tre tra il duo Meta – Moro, Max Gazzè e lo Stato Social che ieri sera ha forse regalato il momento più toccante. Il gruppo infatti è andato in scena con appuntati sulle maglie o sulle giacche i nomi dei cinque operati licenziati dalla Fiat. I nomi di Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore hanno ...

“Ecco perché l’ho uccisa”. Jessica Faoro - Il racconto choc del tranviere omicida. E mentre i carabinieri lo portano in caserma i vicini tentano il linciaggio : Una vita spensierata, come quella di tante altre ragazze della sua età, spezzata all’improvviso a soli 19 anni. Il corpo esanime di Jessica Valentina Faoro è stato trovato ieri in un appartamento di Milano, al secondo piano di un grande palazzo di dipendenti Atm. Per l’omicidio della ragazza, uccisa a coltellate, è stato fermato il proprietario dell’abitazione, Alessandro Garlaschi, 39enne e conducente Atm. Il tranviere ...

“Ecco dove Monte ha preso la droga e le prove”. Isola - la Henger confessa tutto. Non sapeva che ci fossero le telecamere e così - per la prima volta - Eva si lascia andare completamente con l’inviato di Striscia la Notizia : le nuove rivelazioni choc : Lo scandalo droga all’Isola dei Famosi si allarga. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere Eva Henger quando, dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Max Laudadio l’ha avvicinata in un hotel e si è fatto raccontare i dettagli della storiaccia con protagonisti Francesco Monte e la marijuana che tiene banco da dieci giorni. E mentre l’accusato, anche lui ormai ex naufrago dal ...

“Ecco la scaletta dell prima puntata” - Sanremo : cosa e chi vedremo sul palco dell’Ariston. Tra conferme e sorprese - Claudio Baglioni detta la tabella di marcia dell’esordio. Sarà un vero spettacolo : Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. cosa vedremo? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi ...

“Ecco cosa hanno fatto a mia moglie”. Il marito di Eva Henger racconta tutto. Per la prima volta Massimiliano Caroletti rivela il particolare inquietante : Le ultime notizia dall’isola dei Famosi prefigurano una puntata decisamente scintillante. Il ‘droga gate’ ha sconvolto le dinamiche del gruppo e dopo la rivelazione di Eva Henger sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte ne sono accadute di tutti i colori. L’ex porno star è stata eliminata, l’ex tronista ha abbandonato l’isola, la figlia di Riccardo Schicchi ha ricevuto minacce e ...

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. All’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...