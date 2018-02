Meteo | ecco dove nevicherà domani Mercoledì gelido | allerta dal Lazio alla Sicilia

Meteo : cambia tutto. Ecco cosa sta accadendo in Italia. Preparatevi - perchè la situazione non vi piacerà affatto : Gli esperti lo avevano annunciato e inesorabilmente il freddo è arrivato. A partire da questa settimana la pallina di mercurio si è avvicinata verso il blu e le temperature sono in deciso calo, decisamente sotto le medie stagionali ma anche piogge diffuse in molti regioni con conseguenti nevicate anche a quote collinari. La terza settimana di febbraio, infatti, ha visto l’ingresso di una nuova bassa pressione sull’Italia e il ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : ecco tutte le indicazioni del Comune [INFO e DETTAGLI] : A seguito del “messaggio di Allertamento per criticità idrogeologica-idraulica-temporali ”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede tra l’altro un livello di Allerta (arancione) per l’intera giornata di domani, 10 febbraio 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non ...

Previsioni Meteo - “terremoto stratosferico” in atto : si sta verificando uno StratWarming davvero eccezionale - effetti gelidi sull’Europa? Ecco le ipotesi : Previsioni Meteo – Nei prossimi 4/5 giorni, si compirà in Stratosfera, alle quote medio alte dell’atmosfera, un riscaldamento davvero importante, di quelli che non accadono certamente di sovente e paragonabile a eventi storici come quello del 1985. Per giunta warmings reiterati sono attesi per buona parte di Febbraio in Stratosfera. E’ oramai noto in letteratura Meteorologica, come questi repentini riscaldamenti atmosferici possano ...

Allerta Meteo Liguria : modificata e prolungata la criticità per neve - ecco bollettino e previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA B (COMUNI INTERNI): Allerta GIALLAfino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLAfino alle 18 di oggi, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO, poi Allerta ARANCIONE fino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA E: Allerta GIALLA fino alle 9 ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per neve - ecco il bollettino di Arpal : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di DOMANI, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO ZONE D e E: Allerta GIALLA fino alle 15 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO. ...

Valanga a Campo Felice : ecco i consigli Meteomont per evitare rischi : Domenica di valanghe, vittime e feriti oggi, 4 febbraio 2018: nelle giornate in cui il rischio slavine è alto, ricordiamo una serie di accorgimenti che possono evitare problemi. Coloro che amano la montagna sono generalmente consapevoli dei rischi connessi alla pratica delle attività escursionistiche ma tale consapevolezza non significa certamente affrontare rischi inutili od evitabili sopratutto quando ciò potrebbe comportare gravi conseguenze ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve - ecco il bollettino e le previsioni per i prossimi giorni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. Queste le modalità per zone interessate e la scansione oraria: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 18 di OGGI, DOMENICA 4 FEBBRAIO alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLA dalle 18 di ...

Previsioni Meteo - tornano pioggia e neve : ecco dove. E si affaccia la svolta gelida : Milano, 31 gennaio 2018 - Torna il maltempo, con tanta pioggia . E neve , via via a quote più basse. Febbraio, secondo le Previsioni meteo , sarà di stampo puramente invernale, al contrario del mese ...