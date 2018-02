Sasso contro auto nel Milanese | donna morì perché colpita dalla pietra e non per infarto

Milano - Sasso contro auto : donna morì perché colpita e non per infarto : È morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a quattro amici, nell’auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada a Cernusco sul Naviglio (Milano). La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, ...

Scontro frontale sulla statale 150 - muore Luigi Di Giancamillo 49 anni di Isola del Gran Sasso : Teramo - In uno Scontro frontale, lungo la statale 150 nei pressi del bivio di contrada Villa Maggiore a Montorio al Vomano è costato la vita a Luigi Di Giancamillo, 49enne di Isola del Gran Sasso. L’uomo che era alla guida di una Fiat Punto è finito contro una Range Rover guidata da un 65enne che procedeva in senso opposto, che è rimasto ferito e trasferito per accertamenti in ospedale a Teramo Sul posto, oltre a 118 e Croce ...