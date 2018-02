Grande Fratello | la tragica fine della sexy star | uccisa | poi in obitorio fanno sesso con

Viola il cadavere della concorrente del Grande Fratello e si giustifica : 'Avevo perso il lavoro' : L'uomo non ha negato di averlo fatto , d'altronde le prove sono schiaccianti, ma ha cercato di giustificare il suo comportamento: "Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a ...

Sesso in obitorio con il cadavere della star del Grande Fratello : arrestato un medico legale : Incastrato dai test il 37 enne ha confessato: 'Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a trovare un lavoro per tre mesi', ha provato a giustificarsi dicendo di essersi ...

Sesso in obitorio col cadavere della star del Grande Fratello assassinata : necrofilo licenziato : Sesso in obitorio col cadavere della star del Grande Fratello assassinata: necrofilo licenziato La star televisiva Oksana Aplekaeva fu assassinata nel 2008, il suo killer non è mai stato trovato. Tuttavia la polizia negli ultimi mesi ha ottenuto nuovi elementi che hanno portato alla riesumazione del corpo. E così è stata fatta la scioccante scoperta. […] L'articolo Sesso in obitorio col cadavere della star del Grande Fratello assassinata: ...

Daniele Bossari - la voce che travolge Mediaset : 'Dopo il Grande Fratello condurrà il Festivalbar' : È stato un programma cult della tv italiana e delle reti Mediaset in particolare. Tra anni 80 e 90 il Festivalbar è stato l'anti- Sanremo , tanto festoso e giovane quello quanto serioso e paludato, '...

Grande Fratello : Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? Nadia Toffa alla conduzione : Grande Fratello Nip: Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? E alla conduzione spunta il nome di una beniamina del pubblico che lo scorso due dicembre ha avuto un grave malore per fortuna risolto in bene: Nadia Toffa. Grande Fratello Nip: chi lo condurrà? Spunta il nome di Nadia Toffa E’ ancora mistero su chi sarà al timone del reality show Grande Fratello Nip, ovvero quello fatto da persone comuni che è arrivato alla 15esima ...

Nello stabilimento Amazon. “Ma qui il Grande Fratello c’è già. Ogni nostro spostamento è tracciato” : «Vi state agitando per niente» dice l’operaio Gigi Guercio, schiacciando una sigaretta nel portacenere di ferro. Per niente? «Ci controllano già adesso. Sanno già tutto di noi. Ogni minimo spostamento è tracciato senza bisogno di quel bracciale elettronico. Ma sia benedetto questo lavoro, io ne ho fatti tanti nella vita. Ho 51 anni e spero solo di ...

Daniele Bossari : 'Se fossi uscito dal Grande Fratello Vip Filippa doveva raccogliere i miei pezzi' : 'uscito dal Grande Fratello Vip ero smarrito, ma la mia famiglia mi ha aiutato alla Grande'. La seconda vita professionale di Daniele Bossari è cominciata il 4 dicembre, quando ha vinto a sorpresa il ...

Valeria Marini depressa dopo il Grande Fratello Vip : 'Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più' : ROMA - 'Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso'. LAVIEENROSE @bacistellarivm @music @giostylist37 @nailsandthecity_official @...

'Non esiste piu` il GF' - l'attacco di Cristina Plevani al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto : FUNWEEK.IT - 'Non esiste più il Grande Fratello': Cristina Plevani, la prima vincitrice del reality andato in onda nel 2000, sbotta sui social e svela la sua opinione sul GF e su chi vuole partecipare ...

Barbara Palombelli svela un retroscena sul Grande Fratello 15 - : La moglie di Francesco Rutelli ha ricordato un aneddoto con Rocco Casalino: 'Finita la sua ospitata al mio programma, non mi mollava più dicendo che voleva fare politica con mio marito'. Alla fine ...

Barbara Palombelli svela un retroscena sul Grande Fratello 15 : Grande Fratello 15, la rivelazione di Barbara Palombelli Negli ultimi giorni è uscita l’indiscrezione che voleva Barbara Palombelli alla conduzione del Grande Fratello. A lanciare la bomba era stato Davide Maggio e poi ripreso anche da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice di Forum e de Lo sportello di Forum ha smentito categoricamente la conduzione della quindicesima edizione del Grande Fratello, in onda in ...

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast : Alex e Alessandro si candidano! : Oggi parliamo del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti potrebbero essere una bomba, e noi appassionati ci aspettiamo delle scelte top da parte della produzione! I nomi che vi faremo oggi non sono trapelati dal dietro le quinte del reality show, anche perché non pensiamo siano già al lavoro per cercare i prossimi protagonisti, ma parleremo invece di un'autocandidatura da parte di una coppia che conosciamo molto bene e a cui siamo ...

Grande Fratello 2018 : Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? : Grande Fratello 2018: gli opinionisti sono Cristina Plevani e Luca Argentero? Sarebbero Luca Argentero e Cristina Plevani i due possibili opinionisti di Grande Fratello, l’edizione 2018 fatta con nuovi cosiddetti ‘Nip’, le persone non famose, il cui inizio è atteso su Canale5 per la prossima primavera, anche se, almeno per il momento, scarseggiano news certe in merito al cast e al nome di chi condurrà il programma. A ...

Grande Fratello Nip : Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? : Grande Fratello senza Vip: chi saranno gli opinionisti? Spuntano i nomi di Cristina Plevani e Luca Argentero Mentre si cerca ancora la conduttrice giusta, spuntano già i nomi dei nuovi opinionisti del Grande Fratello. Il reality show dovrebbe tornare – salvo cambiamenti dell’ultima ora – nella sua versione classica in primavera. E, secondo quanto fa […] L'articolo Grande Fratello Nip: Luca Argentero e Cristina Plevani ...