I bastardi di Pizzofalcone 2 | ciak a Napoli per Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini

tvzap.kataweb

: RT @blogstregalaura: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE – MAURIZIO DE GIOVANNI - lalauretta1976 : RT @blogstregalaura: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE – MAURIZIO DE GIOVANNI -

(Di martedì 6 febbraio 2018)napoletano per Idi2, la fiction di Rai1 che prende spunto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Proprio nella città campana i protagonistisi sono concessi una colazione tradizionale napoletana, con caffè strapazzato e sfogliatelle, al Gran Caffè Gambrinus, dove erano impegnati per girare alcune scene. Il locale di piazza del Plebiscito, infatti, ha riservato un salone del 1860 per la troupe di circa 50 persone chiamata a realizzare degli episodi della serie di successo, per la regia diD’Alatri, giunta alla seconda stagione. LEGGI: Idi, la prima stagione È stato il direttore del Gambrinus Gennaro Ponziani a offrire ai due attori la colazione. A salutare gli ospiti anche uno dei proprietari del locale, Michele Sergio, che si è complimentato con la ...