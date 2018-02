Blastingnews

: RT @_pensionati_: Pensioni, ultimissime ad oggi 4/02 su precoci, anticipate e programmi elettorali - cinziadelucca : RT @_pensionati_: Pensioni, ultimissime ad oggi 4/02 su precoci, anticipate e programmi elettorali -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Le ultime novita' sulle #ad4 febbraio vedono arrivare importanti conferme sui lavori gravosi e sui pagamenti delleVIDEO per i lavoratoriche hanno fatto domanda di accesso all'Inps tramite la Quota 41. Nel frattempo il dibattito elettorale vede pubblicare il programma completo del Partito Democratico, all'interno del quale vengono specificate anche le nuove proposte sulla previdenza. Dal CODS si effettuano alcune considerazioni di approfondimento sulla proroga dell'opzione donna. Infine, la CGIA mette in evidenza il tema delle tax expenditures per le prossime elezioni. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento.e lavori gravosi: ecco quali categorie potranno beneficiare dello sgravio con la firma del decreto Il via libera al blocco dell'aspettativa di vita per i lavoratori che svolgono ...