Galles Scozia Rugby info streaming video e diretta tv | risultato live DMax 6 Nazioni

Il Sei Nazioni inizia oggi al nuovo Villaggio al Tre Fontane : maxischermi e tanta birra per Galles-Scozia e Francia-Irlanda : 'Vogliamo lanciare un messaggio agli inglesi, padri di questo sport - spiega il responsabile Grandi Eventi della Federugby Pier Luigi Bernabò - Mostrare loro la forza di questo sport non soltanto per ...

Sei Nazioni 2018 - prima giornata : apre Galles-Scozia - poi Francia-Irlanda. Chi la spunterà? : Il Sei Nazioni di rugby si aprirà ufficialmente domani, sabato 3 febbraio, con le prime due sfide in programma: alle 15.15 Galles-Scozia ed alle 17.45 Francia-Irlanda. Andiamo a scoprire le chiavi tattiche di queste due partite e quali sono le formazioni favorite per il match d’esordio nel torneo. Galles-Scozia (sabato 3 febbraio ore 15.15, diretta su DMAX) I padroni di casa punteranno decisamente sugli Scarlets per bagnare al meglio ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati di Galles e Scozia : Galles e Scozia scoprono le carte in vista del prossimo Sei Nazioni: le due Nazionali hanno svelato i convocati per le cinque partite in programma tra febbraio e marzo. I Gallesi sono stati chiamati in 39, mentre gli scozzesi per il torneo sono 40. Il CT del Galles, Warren Gatland, ha diramato la seguente lista: Rob Evans (Scarlets) (20 Caps) Wyn Jones (Scarlets (5 Caps) Nicky Smith (Ospreys) (16 Caps) Scott Baldwin (Ospreys) (34 Caps) Elliot ...

Brexit - guai senza fine Anche Scozia e Galles chiedono status speciali : Non solo una. Sono almeno tre le croci che pesano in queste ore sulle spalle di Theresa May lungo il calvario verso la Brexit. Tre croci per tre spinte nazionaliste che da tempo segnano la politica dell'isola e rischiano di ingolfarla ancora di più in un momento cruciale. «Non possiamo permettere a parti diverse del Regno Unito di essere trattate in modo più favorevole di altre», dice il First Minister Carwyn Jones, capo ...