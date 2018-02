Il premio Oscar Helen Mirren a Roma il 13 febbraio per l' anteprima del film ' La vedova

Antartide : il premio Oscar Javier Bardem a bordo del sottomarino di Greenpeace : Greenpeace diffonde oggi le immagini del premio Oscar Javier Bardem a bordo di un sottomarino a due posti che l’associazione ambientalista ha usato per documentare per la prima volta i fondali antartici del mare di Weddel. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace si trova per tre mesi nell’Oceano Antartico nell’ambito di una campagna per chiedere la creazione della più grande area protetta sulla Terra: un santuario di 1,8 milioni di chilometri ...

premio Oscar - Casey Affleck non ci sarà per le accuse di molestie : Si avvicina la notte degli Oscar e anche le indiscrezioni su chi vedremo e non vedremo sul palcoscenico. Il primo grande assente annunciato è Casey Affleck.Cresce l'attesa per la notte degli Oscar. Il prossimo 4 marzo verranno consegnate le statuette più importanti nel mondo cinematografico. E c'è chi ha già deciso di non presentarsi. Si tratta di Casey Affleck, il fratello del più noto Ben. L'attore e regista statunitense, lo ...

Il premio Oscar Helen Mirren è Caterina la Grande in una nuova miniserie : La pluripremiata Helen Mirren è la protagonista della nuova produzione congiunta Sky/HBO: Caterina la Grande. E' una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina ha esercitato il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di un'intelligenza sopraffina e sessualmente libera, la zarina è stata ...

premio Oscar Helen Mirren sarà Caterina la Grande nella nuova produzione Sky e HBO : La pluripremiata Helen Mirren sarà la protagonista della nuova produzione della partnership internazionale tra Sky e HBO. “Caterina la Grande” è una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina esercitò il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di ...

premio Oscar - 4 nomination per l'Italia! Ma il record è di Guillermo Del Toro : Dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, arrivano tutte le nominations dei candidati ai Premi Oscar 2018. La novantesima edizione della celeberrima premiazione si terrà domenica 4 marzo. Call me by your name Era previsto dalla critica, ma solo l'annuncio delle ore 5.22 (ora di Los Angeles) ha confermato lo sbarco a Hollywood di Luca Guadagnino. Il suo Chiamani col tuo nome (Call me by your name), che uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 ...

Il premio Oscar Alicia Vikander veste i panni della nuova Lara Croft : ecco tutto ciò che c’è da sapere. : Il 15 marzo 2018 approderà nelle sale italiane “Tomb Raider”, il terzo film che avrà come protagonista il celebre e amatissimo personaggio dell’esploratrice Lara Croft, tratto dall’omonimo videogioco del 2013. Reboot della saga cinematografica che ha ha reso la provocante e canonica bellezza di Angelina Jolie un’icona immortale, la nuova pellicola diretta da Roar Uthaug si propone di mostrare una Lara completamente nuova e differente rispetto ...

Valentino Rossi da… Oscar : il Dottore candidato per un premio prestigioso : 1/31 LaPresse ...

Al cinema il premio Oscar Gary Oldman in “L’Ora Più Buia – Darkest Hour” : Al cinema l’attore , nominato per il premio Oscar© e vincitore del BAFTA, Gary Oldman offre una straordinaria performance per il regista vincitore del BAFTA Joe Wright in L’Ora Più Buia – Darkest Hour, un emozionante racconto ispirato dalla vera esperienza delle prime settimane di Winston Churchill alla guida del proprio paese agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. <iframe width=”560″ height=”315″ ...

Molestie a Hollywood - quattro donne accusano il regista premio Oscar Paul Haggis : Molestie e stupro: sono queste le accuse che quattro donne hanno mosso nei confronti del regista canadese Paul Haggis, premio Oscar per il film Crash. Un nuovo scandalo che travolge Hollywood a pochi giorni dalla cerimonia dei Golden Globes. Queste accuse sono emerse grazie ad una causa civile intentata da Haleigh Breest, addetta alle pubbliche relazioni di un’agenzia che promuove eventi cinematografici che ha denunciato Haggis in un ...

Woman in Gold in prima tv : il premio Oscar Helen Mirren è una rifugiata ebrea in cerca di giustizia : ... con il premio Oscar Helen Mirren nei panni di Woman in Gold , alle ore 21.20 sugli schermi di Canale 5, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video ...

OSCAR 2017 Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino : 'Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra' : Il campione di Nus ha poi speso delle bellissime parole per OA Sport: ' Olimpiazzurra mi è piaciuta sin da subito, perché condividevo la sua idea di uscire dai canoni standard del giornalismo, dando ...