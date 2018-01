Milano supera Cremona

Milano - rapina in una gioielleria di Brera : razzia di orologi - il bottino supera i 100mila euro : In due hanno fatto irruzione nel negozio fingendosi clienti, con una mazza hanno sfondato le vetrine per portare via gli orologi

Basket - settima giornata Serie A 2017-2018 : Milano sbanca Trento. Prima vittoria per Reggio Emilia. Venezia supera Cantù all’overtime : Sono tre gli anticipi che hanno aperto la settima giornata della Serie A di Basket 2017-2018. L’EA7 Emporio Armani Milano ha sbancato il campo della Dolomiti Energia Trentino per 55-74, ritrovando la rotta dopo la brutta sconfitta in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. La Grissin Bon Reggio Emilia ha finalmente trovato la sua Prima vittoria in campionato sconfiggendo la The Flexx Pistoia per 90-42. Infine, l’Umana Reyer Venezia ha ...