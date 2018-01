Inter - niente Ramires ma un nome fa sognare i tifosi : Il pareggio di ieri tra Inter e Roma per 1-1, nel posticipo della ventunesima giornata, la seconda di ritorno, ha lasciato la classifica parzialmente invariata, con i nerazzurri, a 43 punti, rimasti con tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi, impegnati mercoledì nel recupero di campionato contro la Sampdoria, allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20:45. Sale, invece, la Lazio, che grazie alla sontuosa vittoria sul Chievo Verona per 5-1 ...

E' in malattia l'unico chirurgo : niente Interventi a Canicattì : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - niente interventi in questi giorni all'ospedale Barone di Canicattì (Agrigento) per mancanza di medici assegnati al reparto di Chirurgia. l'unico medico presente, infatti, è in congedo per malattia e la sala chirurgica chiude. E' la denuncia di Carmelo Pullara, parlame

Dalla Spagna - ultimatum Inter per Rafinha : '35 milioni o niente' : ROMA - L' Inter è disposta a pagare non più di 30-35 milioni, il Barcellona ne chiede 40 fissi più 5 legati a vari bonus. Secondo il ' Mundo Deportivo ' sono queste le posizioni dei due club in merito ...

Barcellona - le ultime condizioni dell'Inter per Rafinha : "Così oppure niente". In giornata la risposta : Il quotidiano catalano Mundo Deportivo: "I nerazzurri arrivano a 35 mln ma non intendono aspettare ancora"

Interviste fai da te - per Richetti (Pd) niente domande - solo dichiarazioni. “Com’è andata?” - “Ottimo - 18 secondi” : Mentre tv e giornalisti attendono l’annunciato incontro tra Matteo Renzi ed Emma Bonino per l’alleanza elettorale, nell’ingresso del Nazareno, sede del Pd, arriva Matteo Richetti per “una dichiarazione di venti secondi sui vaccini”. Richetti non è tra quelli che si negano alle domande, ma decide ugualmente di prestarsi alla pratica della ‘dichiarazione‘ per le tv, in questo caso sul tema vaccini, che i ...

Inter : niente obbligo di riscatto per Lisandro Lopez - ecco le cifre dell'affare : Secondo quanto riportato dalla Corriere dello Sport non è presente l'obbligo di riscatto negli accordi fra Benfica e Inter per l'acquisto dei nerazzurri di Lisandro Lopez . LE cifre - Il prestito sarà con diritto di riscatto fissato a 9 milioni ...

'Istat - niente libri per i Millennials - dipendenti da tv e Internet' : siete d'accordo? : Poco sotto il 50% si collocano i dati sulla frequentazione di musei e mostre con il 47% e quelli sugli spettacoli sportivi che si arresta quasi 46% per i Teenagers tra i 15 e i 17 anni e a poco più ...

Milan-Inter : niente soldi per gestire San Siro. Stadio nel caos : ... giustificando il fatto che, in nome del progresso della patria, Pechino ammetterà solo finanziamenti utili per la crescita dell'economia nazionale. E il calcio non è tra questi. Ecco allora che ...

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

Candreva sputa verso la curva dell'Inter/ Video - il calciatore : niente contro i tifosi - ma... : Candreva sputa verso la curva: è successo durante Inter-Lazio, quando il centrocampista, beccato dai tifosi, si è lasciato sfuggire un'ingiuria che potrebbe costargli una squalifica.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:29:00 GMT)

Niente gol tra Inter e Lazio : L'Inter Interrompe la striscia di tre ko di fila, Coppa Italia compresa, ma non il digiuno da gol e vittorie contro una Lazio che nella ripresa, dopo l'ingresso di Felipe Anderson, e' andata vicina al ...

Intercettazioni - la riforma : "Ora più privacy - ma niente freni alle indagini" : Fatto salvo il diritto di cronaca, è previsto il carcere fino a 4 anni per chi diffonde riprese audiovisive e registrazioni di comunicazioni effettuate in maniera fraudolenta per danneggiare "la ...

Banca Etruria - Marco Carrai : 'Del mio Intervento Matteo Renzi non sapeva niente' : Nel caso Banca Etruria, in commissione banche, come è noto Federico Ghizzoni ha tirato in ballo anche Marco Carrai , fedelissimo di Matteo Renzi . L'ex ad di Unicredit ha mostrato una email nella ...

Edicola : Bonucci tentato dal City - Inter stop dalla Cina - niente colpi a gennaio : Il Milan e l'entourage del giocatore smentiscono la possibile partenza del numero 19 rossonero a gennaio, ma i contatti ci sono stati e ci saranno, come conferma la Gazzetta dello Sport odierna. ...