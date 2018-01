Anna Falchi | “Per fare tv oggi ci vuole un potente | non mi fanno più lavorare”

Anna Falchi - l’imbarazzante lapsus a Quelli che il Calcio : “Ricordiamoci che siamo tutti antisemiti” : “La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti“. Questo il lapsus di Anna Falchi che ieri ha fatto il giro della rete. La showgirl si trovava in collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma per seguire Lazio Chievo Verona per Quelli che il Calcio e, parlando della vicenda degli adesivi antisemiti con Anna Frank con la maglia della Roma (che risale allo scorso ottobre), ha avuto un evidente lapsus. A correggerla ci hanno ...

Quelli che il calcio - gaffe di Anna Falchi : ‘Siamo tutti antisemiti’ : Lapsus infelice quello di domenica 21 gennaio durante la diretta di Quelli che il calcio. Anna Falchi in collegamento dalla tribuna dello Stadio Olimpico di Roma per commentare la partita Lazio – Chievo ha detto: “La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti”. Chiaramente il suo intento era diametralmente opposto. L’attrice voleva infatti dire che “Non siamo tutti antisemiti” e infatti è stata ...

Anna Falchi - gaffe a 'Quelli che il calcio' : 'Siamo tutti antisemiti' Video : L'euforia della netta vittoria della Lazio per 5-1 sul Chievo ha giocato un brutto scherzo a Anna Falchi , inviata all' Olimpico per la trasmissione ' Quelli che il calcio '. La showgirl, grande ...

Anna Falchi - gaffe a 'Quelli che il calcio' : 'Siamo tutti antisemiti' : L'euforia della netta vittoria della Lazio per 5-1 sul Chievo ha giocato un brutto scherzo a Anna Falchi , inviata all' Olimpico per la trasmissione ' Quelli che il calcio '. La showgirl, grande ...

Anna Falchi - gaffe a 'Quelli che il calcio' : 'Siamo tutti antisemiti' Video : L'euforia della netta vittoria della Lazio per 5-1 sul Chievo ha giocato un brutto scherzo a Anna Falchi , inviata all' Olimpico per la trasmissione ' Quelli che il calcio '. La showgirl, grande ...

Quelli che il calcio - gaffe di Anna Falchi : «Siamo tutti antisemiti» – Video : Anna Falchi e Ferruccio Gard - Quelli che il calcio “Siamo tutti antisemiti“. In questo caso non c’è nemmeno bisogno di scomodare il Var: la gaffe più clamorosa della 21esima giornata di serie A l’ha commessa Anna Falchi. Ieri, a Quelli che il calcio, la showgirl laziale è inciampata in un imbarazzante errore lessicale in riferimento al caso Anna Frank che travolse alcuni tifosi biancocelesti. E, in diretta su Rai2, ha ...

Anna Falchi : "Un amante potente è necessario per andare in tv oggi" : "Per fare tv oggi ti ci vuole un potente come un manager oppure un amante. È una realtà sotto gli occhi di tutti, ma nessuno fa nulla". Anna Falchi parla sulle pagine del quotidiano Libero racconta della sua carriera, dello scandalo molestie che ha investito il mondo dello spettacolo e di come la televisione è cambiata dai suoi esordi. Si legge su Libero:Dopo questo polverone le cose forse sono cambiate per sempre, ma anche ...

Telenorba - tornano Michele Cucuzza - Rita Dalla Chiesa e Anna Falchi : Michele Cucuzza torna a casa. Nella sua ultima casa, Telenorba, che dal 2016 lo ha accolto a braccia aperte offrendogli la conduzione di Buon Pomeriggio , l'appuntamento in onda dal lunedì al venerdì ...

Novello Novelli è morto/ Anna Falchi : “sei volato in cielo - impossibile dimenticare Miracolo Italiano” : Novello Novelli è morto, addio al caratterista di Poggibonsi che è stato a lungo spalla di Francesco Nuti in film come Willy Signori e vengo da lontano e Il signore quindici palle.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Addio a Novello Novelli - l'attore spalla di Nuti : il ricordo di Pieraccioni e Anna Falchi : FUNWEEK.IT - Addio a Novello Novelli, l'attore comico toscano è morto a 88 anni a Poggibonsi. Da geometra a impresario, poi negli anni '80 l'avventura sul grande schermo con i suoi amici toscani. ...

Anna Falchi/ Dalla storia Biaggi al caos molestie : oggi cucina in casa con Benedetta Parodi (Domenica In) : Anna Falchi oggi ospite a Domenica In: Dalla storia con Max Biaggi al caso molestie e le dichiarazioni su Weinstein e Brizzi. Cucinerà in casa con Benedetta Parodi(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 13:42:00 GMT)

Anna Falchi : "Con me Weinstein sempre professionale" : Anna Falchi ha scelto le pagine del settimanale Gente per parlare del suo rapporto con il produttore Harvey Weinstein, ultimamente diventato noto in tutto il mondo per lo scandalo di molestie sessuali in cui è stato coinvolto, dopo essere stato accusato da tantissime attrici. Tuttavia, Anna Falchi di lui ha un ricordo totalmente diverso.La Falchi ha conosciuto Weinstein quando era sposata con Stefano Ricucci, nel 2006, a cena al ...

'A 17 anni molestata da un grande produttore' : la confessione di Alba Parietti - e Anna Falchi : 'Di Brizzi se ne parlava in tempi non ... : La Falchi ci tiene comunque a precisare che quello delle avance è un fenomeno diffuso nel mondo del cinema: "Una cosa che è successa a tutte, per noi donne purtroppo è normale. Personalmente non mi è ...

Anna Falchi e le molestie sessuali : 'Troppe pecorelle - tutt'altro che smarrite. Io ho sempre detto no' : E Nancy Brilli… - GUARDA TROPPE pecorelle - E sulla vicenda molestie sessuali che sta coinvolgendo mezzo mondo, vuol essere chiara: 'Penso anche che ci siano un bel po' di 'pecorelle' tutt'...