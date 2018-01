Napoli | 20 milioni più due giocatori per arrivare ad un grande attaccante?

Offerta da 40 milioni ma il giocatore dice no : resta a Napoli? : Siamo ormai nel pieno della sessione invernale del calciomercato e il Napoli, così come preannunciato nei mesi scorsi, continua a lavorare per chiudere in bellezza questa finestra di mercato e mettere a segno colpi importanti da regalare a Maurizio Sarri per la seconda parte della stagione. Nel frattempo però arrivano notizie positive anche sul fronte cessioni perché sarebbe arrivata un'Offerta da 40 milioni di euro al club ma a bloccare tutto ...

Younes - no ai 10 milioni dello Swansea : vuole solo il Napoli : Amin Younes aspetta solo il Napoli . Il giocatore, in scadenza con l' Ajax al termine della stagione, come riferito da Sky Sport ha rifiutato il passaggio allo Swansea , che per lui aveva offerto 10 milioni di euro .

Napoli - richiedente asilo nel centro accoglienza ha titoli falsi per 2 - 5 milioni di dollari : Un richiedente asilo nigeriano ospite di un centro di accoglienza di Napoli è stato denunciato dalla Guardia di finanza perchè trovato in porto a Genova mentre stava per imbarcarsi per la Sardegna con ...

Napoli - emissario per un attaccante spagnolo : servono 8 milioni : Il Napoli segue con attenzione Alvaro Garcia . Come scrive la Gazzetta dello Sport , ieri un emissario del club partenopeo ha assistito alla gara tra Cadice e Cordoba: l'attaccante, in gol nella sfida, ha una clausola rescissoria da 8 milioni di euro.

Benitez cerca Reina : pronti 10 milioni ma il Napoli resiste : “Juventus e Milan non mi hanno chiamato e ad oggi non ho ricevuto nessuna offerta. Non ho sentito nemmeno il Napoli per un eventuale rinnovo, ma Pepe è sereno e tranquillo. Ha lavorato molto per fare una grande stagione con il club partenopeo e per guadagnarsi una convocazione al Mondiale”. Queste le parole nei giorni scorsi dell’agente di Reina, Quilon, che fanno […] L'articolo Benitez cerca Reina: pronti 10 milioni ma il Napoli resiste ...

VERDI AL Napoli/ Calciomercato - lunedì si chiude : 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu : VERDI al NAPOLI, Calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo quella fra il NAPOLI e il Bologna(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Napoli-Verdi - lunedì attesa la fumata bianca : affare complessivo da 23 milioni : Napoli-Verdi, lunedì attesa la fumata bianca: affare complessivo da 23 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Verdi, lunedì- Ci siamo. Simone Verdi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da “SportMediaset“, il giocatore incontrerà la società partenopea nella giornata di lunedì. attesa la fumata bianca. ...

Calciomercato Napoli/ News - 28 milioni per Verdi : si attende la risposta del giocatore (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:20:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli / News - 15 milioni per Deulofeu se non arriva Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:05:00 GMT)

De Magistris gongola : "A Napoli un fiume di milioni di persone" : L'Epifania tutte le feste porta via e per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è tempo di bilanci. Che, manco a dirlo, sono - per l'ex pm - assolutamente rosei e lusinghieri. In un lungo post ...

Napoli - affondo Verdi : pronti 25 milioni di euro. Deulofeu l’alternativa : Napoli, affondo Verdi: pronti 25 milioni di euro. Deulofeu l’alternativa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, affondo Verdi- Il Napoli si prepara a sferrare l’attacco decisivo su Verdi, esterno offensivo in forza al Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia ...

Lotteria Italia - ad Anagni il biglietto da 5 milioni : venduto sull'autostrada Roma-Napoli : Sarebbe stato acquistato all'autogrill "La Macchia Ovest". Nel centro del Frusinate venduti anche due tagliandi di seconda categoria che hanno regalato ognuno...

Ascolti tv - vince con 5 - 5 milioni di telespettatori la partita Napoli – Atalanta : Ascolti tv, Prime time E’ la partita di Coppa Italia, Napoli-Atalanta, andata in onda su Rai1, ad aggiudicarsi gli Ascolti della prima serata grazie a 5.479.000 telespettatori e il 21,12% di share. Canale 5 con la serie Victoria ha ottenuto 2.437.000 telespettatori pari al 10,52% di share, seguito a breve distanza da Rai2 che trasmetteva il film Una notte al museo, visto da 2.244.000 telespettatori pari a uno share dell’8,89%. Appena ...

CALCIOMERCATO Napoli / News : pronti 40 milioni per Chiesa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che interessano la società partenopea(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:08:00 GMT)