Samsung Galaxy S9 | la data di lancio sul mercato ed il possibile prezzo

Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere : cosa cambia in galleria immagini - video e calcolatrice : Forse molti possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 (e rispettivi modelli Plus e Edge) sono abituati ad attendere con ansia solo gli aggiornamenti del sistema operativo, aspettandosi da questi nuove funzioni e miglioramenti dell'esperienza d'uso dei device. Eppure anche gli update delle applicazioni del produttore presenti sul Galaxy App Store possono essere rilevanti. Quelli che abbiamo deciso di portare all'attenzione dei nostri lettori oggi sono ...

In attesa del rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy S8, online è apparso il manuale utente della nuova versione software per i possessori del device. Il manuale utente è disponibile sul sito brasiliano del produttore coreano

Samsung Galaxy X : ecco le ultime novità sullo schermo del nuovo dispositivo : Se dici Samsung il primo pensiero di un appassionato di telefonia mobile è il Galaxy S9: l'attesa per il lancio sul mercato del nuovo dispositivo dell'azienda asiatica è evidente, soprattutto perché manca davvero poco alla sua presentazione. Sarà infatti il Mobile World Congress di Barcellona, evento di elettronica che si terrà dal 26 febbraio al 01 marzo 2018, ad ospitare il debutto dello smartphone targato Samsung, in un evento che attirerà ...

Oltre al nuovo Galaxy A8 2018, Samsung potrebbe presto svelare al pubblico un nuovo arrivato della serie "J", ossia Samsung Galaxy J8 2018: diamo un'occhiata a quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone.

Nuove indicazioni e qualche "conferma" sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano direttamente dalla Corea del Sud, precisamente dall'autorevole ETNews: scopriamo le ultime novità sui prossimi flagship che saranno presentati al MWC 2018 di Barcellona.