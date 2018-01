Trono Classico anticipazioni | la scelta di Paolo Crivellin | ecco quando avverrà

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi eliminato? Il rifiuto di Sara lo mette alle strette! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Classico : esterna romantica a Venezia per Nicolò e Marta : Ritorniamo a parlare di gossip e televisione, occupandoci di uno dei troni più seguiti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Stiamo parlando del trono di Nicolò Brigante, che da qualche settimana ha cominciato a catalizzare su di sé l'attenzione di tutto il pubblico dello show. In queste ore, infatti, girano in rete alcune anticipazioni che interessano proprio il siciliano e le sue corteggiatrici. Ma vediamo insieme cosa è successo. Un altro ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar nel mirino : il pubblico non l'apprezza - Lorenzo sì! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Critiche per la tronista Nilufar Addati: il pubblico non la apprezza, Lorenzo Riccardi invece sì....(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne 2018 : Trono Classico e over oggi - news gossip e streaming puntate intere : Tutte le Anticipazioni e le news di gossip sulle nuove puntate registrate di Uomini e Donne 2018 sia sul trono classico che su quello over. Gli appuntamenti inediti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 e 45 alle 16 e 10 circa su Canale 5. A seguire potrete trovare anche tutte le informazioni su dove poter rivedere in streaming le puntate che vi siete persi così ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sceglie Marianna? Una nuova conferma! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. È mistero sulla scelta di Paolo Crivellin: quando andrà in onda e chi sarà tra Angela e Marianna? Arrivano nuovi indizi!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte da un filmato relativo alla puntata di ieri: Sara riceve dalla redazione la possibilità di scegliere con quale dei suoi corteggiatori fare una seconda esterna; la scelta cade su Emanuele che, felicissimo della sua telefonata, si precipita agli studi Elios per incontrarla. Oggi il filmato continua e ci mostra l’arrivo del corteggiatore e l’allegra chiacchierata con Sara ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico : un nuovo inizio per Paolo e Angela - ma...(16 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 16 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Un nuovo inizio per Paolo Crivellin e Angela Caloisi ma il tronista bacia di nuovo tutte le rivali!(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne : le reazioni di alcuni volti noti dopo la puntata del Trono classico : Piovono critiche dopo la puntata di ieri con protagoniste Sara e Nilufar: troniste e corteggiatori sotto accusa.

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : SARA chiede a NICOLO’ FABBRI di conoscerlo meglio! : Venerdì 12 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo! Grande assente della registrazione è stato Paolo Crivellin: il ragazzo infatti ha chiesto a Maria De Filippi di poter passare tre giorni in contemporanea con le sue corteggiatrici Angela Caloisi e Marianna Acierno in modo tale da compiere la sua scelta finale. Lorenzo Riccardi, dato il mancato appuntamento con ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nilufar perde le staffe - Sara elimina Lorenzo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Nilufar Addati piange in studio e Sara decide di eliminare Lorenzo Riccardi dopo l'ultima esterna catastrofica.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:05:00 GMT)

'Uomini e Donne' - al Trono Classico volano insulti. E Nilufar fa a pezzi i corteggiatori : ' Uomini e Donne ' trono classico si sveglia e insegue il trono Over sul terreno del trash, solo che i protagonisti esagerano e sconfinano in deprecabile e inutile volgarità. In attesa del trono di ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti Paolo, Nicolò, Sara e Nilufar e poi i corteggiatori. Per Sara ci sono Lorenzo, Luigi ed Emanuele; per Nilufar abbiamo Giacomo e Gianluca. Si parte con l’esterna di Nilufar e Francesco, “che non è andata molto bene” dice Maria. Lui la porta al cinema, poi seduti su un divano i due si confrontano, la tronista non lo trova spontaneo e lo critica perché si è presentato in ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Emanuele Trimarchi e il ballo con Sara : "C'è affinità!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news trono classico: Lorenzo Riccardi prenderà posizione e deciderà chi corteggiare tra Sara e Nilufar? Intanto Paolo Crivellin è assente...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Camilla Mangiapelo insultata sui social - il duro sfogo (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono classico: Lorenzo Riccardi prenderà posizione e deciderà chi corteggiare tra Sara e Nilufar? Intanto Paolo Crivellin è assente...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:57:00 GMT)