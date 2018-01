Tragedia in Calabria | 23enne trovato privo di vita

Tragedia in Calabria - due persone trovate morte dentro casa Video : A pochi giorni dal Natale in # Calabria si è consumata una terribile Tragedia [ Video ]. Due persone sono state ri trovate prive di vita all'interno di un'abitazione, probabilmente sono state uccise dal monossido di carbonio emanato da un braciere non funzionante. Calabria , rinvenute morte due persone all'interno di un'abitazione Poche ore fa due persone sono state rivenute prive di vita all'interno di un'abitazione in provincia di Reggio Calabria , ...

Tragedia in Calabria - muore mentre torna a casa Video : Nella serata di ieri un drammatico #Incidente stradale è accaduto in Calabria [Video], il bilancio è di un morto. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Calabria, muore in un incidente stradale Nella serata di ieri 8 dicembre, in #Calabria è accaduto un tragico incidente stradale mortale in cui è rimasto coinvolto un uomo di 88 anni, residente nella cittadina di Nicotera, che si chiamava Nicola Costantino. L'incidente si è verificato ...