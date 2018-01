: In corsa all'uninominale Renzi intrappola Gentiloni pag.7 @ilgiornale #19gennaio #rassegnastampa #PressOn - myPressOn : In corsa all'uninominale Renzi intrappola Gentiloni pag.7 @ilgiornale #19gennaio #rassegnastampa #PressOn - Luccaindiretta : #Centrodestra, Zucconi o Giannini per la corsa all'uninominale della Camera #politica #Lucca #elezioni -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2018) U na trappola più che una garanzia. La certezza di un posto in Parlamento in cambio di una mossa che potrebbe precludere altre poltrone più importanti. Il sospetto vale per ministri del Pd a fine mandato e soprattutto per il premier Paoloche oggi è in carica per gli affari correnti, disciplinato esponente del Pd, ma anche prima scelta come riserva della Repubblica. Politico più quotato per un incarico da parte del Capo dello Stato a se dal voto del 4 marzo non dovesse uscire nessuna maggioranza. La lettura dell’ultima mossa di Matteoè emersa ieri. Mercoledì sera a Matrix il segretario Pd ha spiegato cosa ne sarà degli esponenti Pd dell’esecutivo. «I ministri saranno in campo candidandosi in un collegio e in più di una circoscrizione proporzionale. Noi metteremo in campo la squadra migliore, tutti». Anche Paolo? ...