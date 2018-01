Ilva | polvere nera sui banchi di scuola | la foto diventa virale

Ilva : polvere minerale sui banchi di scuola : Le scuole del quartiere a ridosso dello stabilimento restano chiuse per ordinanza sindacale nei giorni di forte vento che riversa in particolare sul rione Tamburi, le polveri dei parchi minerali

Ilva - via libera del governo alla copertura dei parchi minerari : “Entro il 2020 addio polvere ai Tamburi”. Ecco come saranno : Un’opera mastodontica per dire addio alle polveri sottili nel cielo di Taranto entro il 2020, tre anni prima della data indicata nel piano industriale presentato dai futuri proprietari dell’Ilva. Con una mossa voluta dal ministero dello Sviluppo Economico e dai commissari straordinari del gruppo siderurgico in procinto di passare ad Am Investco – la cordata composta da Arcelor Mittal, Gruppo Marcegaglia e Banca Intesa – è ...