E ancora ' Marco contro Emma' Su Europa nuovo capitolo dello scontro fra radicali

Basket - Marco Belinelli : “Vorrei giocare ancora in Nazionale - dipende se andremo ai Mondiali 2019” : Quella attuale non è certamente la sua migliore stagione in NBA, ma Marco Belinelli è sempre stato abituato a lottare nella sua carriera. Gli Atlanta Hawks viaggiano in fondo alla Eastern Conference (bilancio 5-18) ma l’azzurro si sta ben comportando. “Lo sapevamo dall’inizio“, ha dichiarato il nativo di San Giovanni in Persiceto (BO) in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. “Non è come a ...