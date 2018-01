Centrosinistra | coalizione a 5 Delrio | mai con la destra Con LeU? Vedremo

Centrosinistra a cinque : ecco chi c'è nella coalizione : Un Centrosinistra a cinque punte. È quello che emerge ufficialmente dalla presentazione al Viminale del simbolo con cui la coalizione correrà alle elezioni Politiche del prossimo 4 marzo. Sono quattro, infatti, i partiti che hanno deciso di allearsi con il Partito democratico di Matteo Renzi per sfidare centrodestra e Movimento cinque Stelle.Nonostante la rottura di inizio anno per la modalità della raccolta firme, nella coalizione c'è la ...

Coalizione di Centrosinistra : in Lombardia prove di intesa Pd-LeU : Se Partito Democratico, a livello nazionale, guarda al centro, a livello locale e regionale, il partito può giocare la carta della Coalizione di centrosinistra .LazioIn Lazio, Nicola Zingaretti sembra poter rendere possibile quel patto di centro sinistra che il renziano, Piero Fassino, non è riuscito a conseguire. "Nicola Zingaretti fa appello alle varie sinistre perchè nella Regione Lazio rimangano unite e consentano di proseguire ...

I paletti della Leopolda per la coalizione di Centrosinistra : biotestamento sì - ius soli chissà : La Leopolda 8, 'L8' come recita lo slogan di questa edizione, lotta per il biotestamento , depone le armi invece sullo ius soli . Sono i paletti di Matteo Renzi per una coalizione di centrosinistra che vada da Alleanza Popolare fino a Giuliano Pisapia, Radicali, Verdi. Dal palco della kermesse renziana persino Marco Minniti non cita lo ius soli , legge che il ministro dell'Interno ha finora sempre sponsorizzato.Questo è l'ordine di scuderia ...

Lombardia : Gori - spero coalizione Centrosinistra si allarghi ancora : Milano, 18 nov. (AdnKronos) - "Per ridare visione a questa regione, per cambiare dopo 22 anni di governo del centrodestra serve l'impegno di tutti. spero che questa bella coalizione si allarghi ancora ". Lo ha detto Giorgio Gori , candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia , n

"Una Coalizione Europeista per il Centrosinistra ". Intervista a Stefano Ceccanti : Per voi liberal si possono trovare questi punti? Quali, se esistono? L'asse politico-culturale intorno a cui devono ruotare le varie proposte è quello della nuova integrazione politica europea ...

“Una Coalizione Europeista per il Centrosinistra”. Intervista a Stefano Ceccanti : Dopo le elezioni regionali siciliane il processo politico italiano sta avendo, come è ovvio, una accelerazione. Tutto questo in vista delle elezioni politiche del 2018.Le diverse forze politiche stanno posizionandosi in vista di quella scadenza. Il maggior movimento si nota nel centrosinistra e alla sinistra del PD. Quale Coalizione? E su quale linea politica si potrà costruire una Coalizione competitiva?Il cammino non si presenta per nulla ...