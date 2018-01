iPhone rallentati | scoppia il caso dell’obsolescenza programmata negli smartphone

Samsung Galaxy e iPhone rallentati per spingere nuovi modelli - Antitrust per rimborsi e legge in Parlamento? : Dopo gli iPhone anche tutti i Samsung Galaxy già in commercio sono stati rallentati appositamente dai rispettivi produttori Apple e Samsung appunto per spingere gli acquirenti a comprare modelli nuovi? L'accusa dell'Antitrust in due provvedimenti distinti per le due società è chiara e precisa: entrambe le rivali operanti in Italia avrebbero volontariamente ridotto nel tempo le prestazioni software dei loro dispositivi proprio per indurre i ...

Apple - iPhone rallentati : “Con il nuovo aggiornamento di iOS sarà l’utente a scegliere se avere più prestazioni o più batteria” : Dopo le polemiche sul rallentamento dei vecchi iPhone, Apple ha deciso di tirarsi fuori e lasciar scegliere agli utenti se preferiscono mantenere un telefono più lento ma affidabile, o optare per performance normali ma con il rischio che il melafonino si scarichi all’improvviso, magari in una situazione di emergenza. Una novità annunciata da Tim Cook ai microfoni dell’emittente statunitense Abc. Cook ha spiegato che a breve sarà ...

iPhone rallentati per problemi batteria : si potrà annullare limite con aggiornamento - ecco quando : La storia degli iPhone rallentati per problemi alla batteria si evolve ancora: Tim Cook ha rilasciato delle dichiarazioni a ABCNews in merito ad un nuovo aggiornamento in arrivo che consentirà ad ogni utente di scegliere in autonomia se aderire o meno alla "limitazione" del proprio melafonino. Il tutto affinché si rispetti il principio di trasparenza e libera scelta degli acquirenti. Piccolo riassunto delle puntate precedenti per chi se le ...

iPhone rallentati e batterie diventano un guaio per Apple : Sta diventando un problema per Apple, che deve affrontare le pressanti richieste di sostituire le batterie, le class action e le indagini aperte negli Stati Uniti, Israele e Francia...

Caso iPhone rallentati : Apple sotto inchiesta in tre paesi - ecco cosa rischia Video : Pubblicità Altre inchieste simili sono state aperte anche in altri paesi del mondo, tra cui gli USA e Israele. Gli sconti per il ricambio di batteria Per recuperare il rapporto di fiducia con i ...

Caso iPhone rallentati : Apple sotto inchiesta in tre paesi - ecco cosa rischia : Era nell'aria che la Apple avrebbe pagato amaramente il Caso degli iPhone rallentati in Caso di batterie obsolete. La spiegazioni date dalla multinazionale americana non convincono né i propri clienti né le magistrature di diversi paesi del mondo. ecco quindi scattare le prime inchieste per capire meglio cosa e perché ha causato gli aggiornamenti dei sistemi operativi degli smartphone della mela morsicata. Apple sotto indagine in Francia La ...

iPhone rallentati - la Francia apre un’inchiesta : iPhone rallentati, la Francia apre un’inchiesta iPhone rallentati, la Francia apre un’inchiesta Continua a leggere L'articolo iPhone rallentati, la Francia apre un’inchiesta sembra essere il primo su NewsGo.

Apple e gli iPhone rallentati : ecco lo studente 17enne che l'ha scoperto : Come molti di voi sapranno, Apple si è già scusata per quanto riguarda la vicenda dei vecchi iPhone rallentati senza avvisare nessuno. Le scuse sono arrivate sia tramite comunicato stampa, sia tramite la sostituzione delle batterie consumate o datate su tutti gli smartphone fuori garanzia al prezzo fisso di 29 euro, con uno sconto di 60€....Continua a leggere

iPhone rallentati - Apple si scusa e promette un risarcimento : Dopo l'annuncio dell'avvio di azioni legali da parte dei consumatori, con una lettera aperta Apple si scusa per il rallentamento degli iPhone più vecchi e...

Apple con una lettera si scusa per gli iPhone rallentati. E taglia il prezzo delle batterie : La scuse ufficiali ai clienti con una lettera pubblicata su internet e il prezzo delle batterie fuori garanzia dimezzato. Apple, dopo le polemiche e le class action per la vicenda degli Iphone rallentati, si è rivolta direttamente agli utenti: “Sappiamo che alcuni di voi pensano che Apple li ha delusi”, si legge. “Ci scusiamo. Ci sono stati molti malintesi a proposito di questa materia, per questo vorremmo chiarirci e farvi ...

iPhone rallentati : Apple si scusa e taglia il prezzo delle batterie : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. In una lettera aperta e pubblicata su internet, l’azienda di Cupertino ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia, che costeranno 29 dollari invece dei 79 chiesti oggi. A partire da gennaio e fino a dicembre, Apple darà il via alla campagna di sostituzione che interesserà i modelli di iPhone ...

iPhone rallentati - Apple si scusa e taglia prezzo batterie : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata . In una lettera aperta e pubblicata su internet, l'azienda di Cupertino ...

iPhone con batteria difettosa rallentati - Apple si scusa e consentirà di cambiare la batteria con 29$ - : Si parte da gennaio con disponibilità in tutto il mondo fino a dicembre 2018. Dettagli saranno presto disponibili sul sito Apple. All'inizio del 2018 rilasceremo un aggiornamento software per iOS con ...

iPhone rallentati - azioni legali contro Apple : Nei giorni scorsi Apple ha ammesso di rallentare i vecchi iPhone con gli aggiornamenti per compensare le scarse prestazioni della batteria. Un caso che rischia...