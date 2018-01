L' Ue valuta una tassa sulla plastica

Prese a pugni una donna - il sindaco Pd di Offida ai servizi sociali : "Non ricordo nulla - ho sottovalutato gli effetti collaterali di un farmaco" : Ora dice di non ricordare nulla di quel 24 febbraio 2017, quando nel clima surriscaldato di una festa carnevalesca in piazza, colpì al volto una donna e sferrò due pugni ad un uomo. Due gesti "immortalati" da altrettanti video acquisiti dai carabinieri che hanno messo nei guai il sindaco Pd di Offida Valerio Lucciarini: per il primo episodio è finito sul banco degli imputati con l'accusa di lesioni personali aggravate da ...

Alitalia - Calenda conferma : tre le offerte. Lunedì una prima valutazione : Tra i potenziali acquirenti ci sono Lufthansa ed il fondo statunitense Cerberus. Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta ma sarebbe interessata alla compagnia in accordo con Easyjet

Ucraina valuta emissione di una criptovaluta nazionale - : Secondo il comunicato, durante la riunione del Centro nazionale di coordinamento per la sicurezza informatica sono state prese in considerazione diversi aspetti dei problemi relativi alle transizioni ...

Kodak : «Una criptovaluta per fotografi». E il titolo vola : Kodak lancia una sua criptovaluta in blockchain e il titolo vola. La Eastman Kodak ha deciso di lanciarsi nel mondo delle valute digitali con la KodakCoin, criptovaluta “foto-centrica”, e KodakOne, una piattaforma pensata per consentire ai fotografi e alle agenzie “un maggiore controllo nella gestione dei loro diritti sulle immagini”. Subito dopo l’annuncio martedì il titolo – pressoché stabile da mesi – ...

Petro : perché il Venezuela non può salvarsi con una criptovaluta : Si chiama Petro e sarà la prima criptovaluta di Stato a sbarcare sui mercati. Per il presidente Venezuelano Nicolas Maduro sarà l'uovo di Colombo per far uscire il paese dalla crisi che attanaglia il ...

Buffon e Cuadrado da valutare : i loro rientri non hanno ancora una data : Il portiere di Carrara, campione del mondo nel 2006, è fuori addirittura dallo scorso 5 dicembre, data in cui saltò l'impegno di Champions League contro l'Olympiakos per i postumi di un infortunio ...

Venezuela : Petro sta arrivando - Maduro trionfante : Una criptovaluta garantita dal petrolio contro tirannia del dollaro : In dirittura d'arrivo Petro, la criptovaluta garantita dal Petrolio voluta dal Venezuela di Nicolas Maduro.

Regno Unito - la commissione sull’ambiente valuta una tassa sui bicchieri del caffè : Regno Unito, la commissione sull’ambiente valuta una tassa sui bicchieri del caffè Nel Regno Unito stanno valutando di introdurre una tassa di 25 centesimi di sterlina sui bicchieri monouso da caffè per limitarne il consumo: secondo le stime, ogni giorno i britannici gettano circa 500mila tazzine di plastica.Continua a leggere Nel Regno Unito stanno valutando […] L'articolo Regno Unito, la commissione sull’ambiente valuta una tassa sui ...

Una decina di Paesi valutano di seguire Trump su Gerusalemme : Lo strappo di Trump su Gerusalemme sta raccogliendo i primi alleati. Ieri il Guatemala ha annunciato di voler seguire gli Usa e spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Secondo i media israeliani, presto arriverà l'annuncio dell'Honduras, mentre sarebbero una decina i Paesi che stanno considerando di allinearsi alla scelta di Washington. Tra questi anche Romania e Slovenia.La viceministra degli Esteri di Israele, Tzipi ...

Roma - scatto in busta paga per 15mila dipendenti comunali : domande valutate in un solo giorno : scatto di livello in arrivo, con conseguenti aumenti in busta paga, per oltre 15.000 dipendenti capitolini. Al netto dei ricorsi, per i quali c'è tempo fino al 27 dicembre, si è infatti conclusa oggi, ...

Tonfo Bitcoin - la criptovaluta perde un terzo del suo valore in una settimana : Crollo del Bitcoin sui mercati asiatici. La criptomoneta, che ha iniziato la settimana toccando quota 20mila dollari, ha ceduto il 20% del suo valore attestandosi intorno a quota 13mila dollari. L'...