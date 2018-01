: RT @SkySport: #UltimOra #Benevento ? #Doping: un anno di squalifica a #Lucioni, quattro anni al medico sociale del club #SkySport - Leonesidiventa : RT @SkySport: #UltimOra #Benevento ? #Doping: un anno di squalifica a #Lucioni, quattro anni al medico sociale del club #SkySport - ItaSportPress : Benevento, 1 anno di squalifica a Lucioni per doping. 4 anni al medico sociale - - SimoneBerto98 : RT @DiMarzio: #Benevento, arriva la sentenza del TNA: un anno di squalifica per doping a #Lucioni ? - SkaiBeppe24 : Un anno di squalifica causa #doping per #Lucioni del #Benevento. Strano che l'algoritmo di Caressa non l'aveva previsto.. - dougvlas : 1 anno di squalifica al difensore Fabio Lucioni, capitano del Benevento, per doping. -

La prima sezione del Tribunale nazionale antidi Nado Italia ha squalificato per unil difensore del, Fabio, e per quattro anni il medico del club sannita Walter Giorgione, accogliendo integralmente le richieste della procura anti. Motivo della sospensione l'utilizzo non consentito della sostanza 'clostebol'. Entrambi i tesserati hannunciato ricorso.(Di martedì 16 gennaio 2018)