Basket | Serie A-2 | Pecchia | Mezzanotte e Palumbo | baby terribili in volo con Treviglio

Basket Serie A - Recalcati nuovo coach della Fiat Torino : ROMA - Il successore di Luca Banchi sulla panchina della Fiat Tirino ha un nome e un volto ed è quello di Carlo Recalcati. L'esperto coach di origini lombarde è stato infatti ufficializzato questo ...

Basket - Serie A 2018 : è caos in casa Fiat Torino. Luca Banchi si dimette! : È caos in casa Fiat Torino. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio della rescissione consensuale del rapporto tra la squadra piemontese e l’allenatore Luca Banchi. Una notizia arrivata al termine di una giornata davvero complicata in casa Auxilium. Proviamo a fare ordine. Tutto pare essere stato originato dal rapporto tra l’ex coach di Siena ed il presidente della società Antonio Forni, mai decollato già dall’estate, ...

Basket Serie A - stagione finita per Gediminas Orelik : ROMA - La gioia per la preziosa vittoria ottenuta al Forum contro l'EA7 Milano ha subito lasciato spazio al dispiacere in casa della Reyer Venezia che dovrà fare a meno per il resto della stagione di ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 14a giornata. De Pretto spinge la Reyer : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. La formazione vicentina grazie al successo 77-65 su Vigarano ha mantenuto il ...

Basket Serie A - stagione finita per Gediminas Orelik : ROMA - La gioia per la preziosa vittoria ottenuta al Forum contro l'EA7 Milano ha subito lasciato spazio al dispiacere in casa della Reyer Venezia che dovrà fare a meno per il resto della stagione di ...

Basket - Serie A : Torino alle Final Eight - ma Banchi lascia : Serie A Il nuovo calendario Fulmine a ciel sereno in casa Auxilium Torino. Coach Luca Banchi ha infatti rassegnato le dimissioni per divergenze con la società. I malumori erano già emersi in estate, ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 15a giornata. Christian Burns devastante! Polonara e Filloy certezze - bene i giovani Fontecchio e Okeke : La 15a giornata della Serie A di Basket ha emesso i suoi verdetti. Si tratta dell’ultimo turno del girone d’andata, quello che ha di conseguenza definito le otto partecipanti ed il tabellone della Final Eight di Coppa Italia. Avellino sarà la testa di Serie numero 1 davanti a Brescia e Milano. Cantù, Virtus Bologna e Cremona hanno strappato l’accesso proprio in questo weekend. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo ai migliori ...

Basket - Serie A2 : impresa di Treviglio con Trapani all'overtime : Comincia la fase di ritorno della A-2 e poco o nulla è cambiato rispetto a quanto visto finora. A Est vincono tutte le big: Trieste, Fortitudo, Montegranaro, Ravenna. Successi casalinghi per le ...

Basket Serie B - l'ex Chiappelli trascina Faenza : sbancata Reggio Emilia : Bastano venti minuti di vera Rekico per sbancare il campo della Bmr Reggio Emilia davanti ad una cinquantina di tifosi faentini festanti che hanno creato anche in trasferta il clima del PalaCattani. ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...

Basket - serie A2 : Boniciolli show dopo la rimonta : "Chiederò di partire da -10" : Ogni conferenza post partita di Matteo Boniciolli è uno show. Non ha fatto eccezione quella al termine della vittoria in rimonta contro Udine, con la sua Fortitudo solitaria inseguitrice di Trieste al ...

Basket Serie A2 - la Mens Sana sconfitta di misura dalla capolista Casale : La cronaca Novipiù in campo con Tomassini, Bellan, Sanders, Martinoni e Marcius. La Soundreef risponde con Saccaggi, Sandri, Turner, Ebanks e Vildera. Poveri bagnate in avvio, dopo 3' il tabellone ...

Basket - serie A Cremona e Cantù alle final eight - out Sassari : ROMA - Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d'Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la final Height di Coppa Italia. L'altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa ...

Basket - Serie A : Final Eight per Cremona e Cantù con l'instant replay : Serie A Il nuovo calendario Dopo gli anticipi del sabato, nei quali Avellino ha messo il timbro al titolo di campione d'inverno, l'ultima di andata in Serie A deve assegnare gli ultimi due posti per ...