Vulcano in eruzione in Papua Nuova Guinea | evacuate 1 500 persone

Allerta massima in Indonesia per l’eruzione del Vulcano Agung : ecco l’italiano che aiuta i turisti : “Nelle aree attorno al vulcano Agung si trovano quasi solo piccoli villaggi già evacuati. Non sono zone battute dai turisti se non di passaggio per poter visitare qualche tempio“: lo afferma all’agenzia Dire Stefano Spallacci, amministratore della pagina Facebook ‘Italiani a Bali’, anche lui italiano residente nell’isola Indonesiana. “Siamo in zone con grande attività vulcaniche per cui ce ne è sempre ...