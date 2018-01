Romina Power | il disperato appello su Twitter per Ylenia

"Dov'è Ylenia?" - l'appello di Romina Power per la figlia scomparsa : Dove si trova Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che spariscono ogni anno a New Orleans. Perché non è stato fatto nulla per fermare questo? ". Romina Power, su Twitter, ricorda sua figlia ...

Romina Power - nuovo appello social per la figlia Ylenia : Il 6 gennaio non è mai una ricorrenza normale per Romina Power. Il giorno dell’Epifania del 1994, infatti, scompariva per sempre Ylenia Carrisi, la primogenita avuta dal matrimonio con Al Bano, sparita quando aveva appena 23 anni in quel di New Orleans. Sono passati più di vent’anni ma l’artista americana non si è mai rassegnata all’idea che la figlia fosse morta e da allora combatte una crociata in favore della ricerca a ...

Romina Power : "Dov'è Ylenia?". Il grido di dolore 24 anni dopo la scomparsa della figlia : Il grido di dolore di Romina Power invade il web. Due post pubblicati su Instagram e su Twitter mostrano tutta la sofferenza di una mamma che a 24 anni di distanza dalla scomparsa della figlia Ylenia...

Romina Power/ Dov'è Ylenia Carrisi? Quando il dolore di una madre vale meno del gossip : Romina Power, Dov'è Ylenia Carrisi? Quando il dolore di una madre vale meno del gossip. Sui social tanti appelli della cantante, ma la stampa preferisce parlare della sua vita sentimentale..(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Romina Power - il post per la figlia Ylenia : "Diffondiamo la sua foto - non dimentichiamola" : "Con l'arrivo del nuovo anno, ancora una volta mi chiedo: dov'è Ylenia?". Con queste parole Romina Power affida a Instagram un nuovo appello per Ylenia...

Romina Power : "Dove è finita Ylenia?" : Romina Power negli ultimi giorni è tornata al centro del gossip per le sue parole su Al Bano. A Domenica In la cantante ha parlato del suo rapporto con l'ex marito affermando che l'amore 'non è finito ...

Romina Power in tv : 'Non è finito l'amore - con Al Bano non finirà mai' : "Non è finito l'amore": Romina Power, intervistata da Cristina Parodi, parla su Rai1 della sua 'vecchia' storia con Al Bano Carrisi. Ospite di Domenica In, Romina non ha sdubbi: "Non finirà mai ...

