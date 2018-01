Ciclismo - Dal caso Froome alla polemica Astana | Aru svela | ' Vinokourov non ha capito

Ciclismo - dalla vittoria al Giro d’Italia al contratto stracciato Video : Sono passati appena due anni e mezzo dalla vittoria al Giro d’Italia [Video]nella tappa di Forlì, eppure quei ricordi sono ormai lontanissimi. #Nicola Boem è gia' un ex corridore, dopo cinque stagioni vissute tutte nella Bardiani. Il ventottenne di San Dona' di Piave aveva gia' in mano un contratto firmato per poter correre anche nella prossima stagione, ma al termine di un’annata molto deludente l’accordo è stato sciolto. La Bardiani ha parlato ...

Ciclismo - Jan-Andrè Freuler ingaggiato a partire dal 2018 dall’Amore&Vita-Prodir : Una notizia di ciclomercato è stata rilanciata da pochi minuti dall’ANSA: il corridore elvetico Jan-Andrè Freuler, classe 1992, correrà nel 2018 con la squadra Amore&Vita-Prodir, che ha come ds Francesco Frassi. Lo svizzero si presenta come un ciclista polivalente, che pratica sia la pista che la strada. Il nativo di Reichenburg nel corso della stagione appena conclusa ha vinto quattro gare su strada e diverse corse su pista, dove, nel ...

Ciclismo - tutto il Calendario del 2018 : le date e il programma delle corse. Dalle classiche ai Grandi Giri : Il Calendario 2018 di Ciclismo si preannuncia più ricco che mai: una serie di appuntamenti e di corse che ci terranno compagnia praticamente per tutto l’anno. Gli appassionati avranno modo di divertirsi ammirando i propri beniamini e tifando i propri idoli direttamente sulle strade o davanti al televisore. Si preannuncia davvero una stagione imperdibile e affascinante dove i migliori Campioni si daranno battaglia per la conquista dei ...

Ciclismo - Cancellara : ‘Il doping dipende dalle squadre’ Video : Il primo anno da ex corridore è passato velocemente per #Fabian Cancellara. Il quattro volte iridato a cronometro, plurivincitore di classiche e tappe, è ancora impegnato in diverse attivita' legate al mondo del Ciclismo [Video]e più in generale dello sport. Cancellara ha parlato della sua nuova vita, dei ricordi della carriera e di altri temi d’attualita' in una lunga intervista concessa a The Outer Line. Particolarmente interessanti sono state ...

Ciclismo - David Lappartient innamorato del Giro e delle regole : ecco i nuovi regolamenti imposti dall'UCI : L'economia resta un po' debole e dobbiamo lavorare per garantire buona salute agli organizzatori, visibilità alle squadre, stabilità. Non ci sono tanti organizzatori che guadagnano. Aso e Rcs hanno ...

Ciclismo - che paura per Winner Anacona! Un autista scende dal pullman e lo prende a calci! : Il colombiano Winner Anacona (Movistar) ha vissuto una bruttissima esperienza. Nel corso di un allenamento in patria, il sud-americano è stato stretto a bordo strada da un pullman. Inevitabile la reazione da parte del corridore, che ha fatto notare il comportamento pericoloso all’autista. Quest’ultimo, per tutta risposta, è sceso dal pullman, aggredendo il gregario della Movistar e rifilandogli anche un calcio. Subito dopo ...

Ciclismo - doping tecnologico : dalla Francia un’inchiesta con grossi nomi Video : C’è un nuovo capitolo sul tema del #doping tecnologico nel mondo del #Ciclismo professionistico. In Francia è stata aperta un’inchiesta che promette di coinvolgere alcuni nomi grossi. Due prestigiosi magistrati stanno indagando su famigerati motorini che sarebbero stati usati nelle gare pro. La rivelazione ha suscitato la pronta reazione dell’Uci e del suo presidente David Lappartient, che si è detto pronto a collaborare con i magistrati per ...

Ciclismo - tra dubbi - spettri e paure. Il caso Froome scuote un mondo che - a fatica - era ripartito dagli scandali del passato : Assunzione volontaria, involontaria, concentrazione nelle urine, microgrammi, effetti anabolizzanti, cura per l’asma. Tante parole che nell’ultima settima settimana sono state associate al mondo del Ciclismo: i valori anomali riscontrati in un test antidoping di Chris Froome, assieme a Sagan il corridore più forte e rappresentativo al mondo, hanno scosso l’intero mondo del Ciclismo, che pensava, o sperava, di aver lasciato ...

Ciclismo : i Dannati del Pedale - storia di grandi campioni da Fausto Coppi a Marco Pantani : ... l'autore torna con la sua memoria ma anche fisicamente sui luoghi del culto, siano essi città come Parigi, dove abitualmente termina il Tour de France, la corsa più importante del mondo, o il ...

Ciclismo - Giro Rosa 2018 – Le donne arriveranno sullo Zoncolan : prima volta storica! Partenza a Verbania - chiusura a Cividale : Inizia a prendere forma il Giro Rosa 2018, la corsa a tappe più importante per quanto riguarda il Ciclismo femminile. Sono state svelate tre delle dieci frazioni che daranno vita all’evento organizzato dalla 4erre di Beppe Rivolta e a cui parteciperanno 25 squadre da 7 atlete ciascuna. Si preannuncia una manifestazione altamente spettacolare e le donne, per la prima volta nella storia, scaleranno il leggendario Zoncolan, la salita più dura ...

Ciclismo - il salbutamolo oltre Froome : la storia di Alessandro Marcotulli e il sogno di un bambino infranto dall'asma : ... purtroppo per questo la mia vita sportiva agonistica ha avuto più ostacoli del dovuto, ma sto terminando gli studi in economia e dopo un corso di specializzazione mi piacerebbe occuparmi di economia ...

Ciclismo - caso Froome – Tony Martin tuona contro l’UCI : “È uno scandalo. C’è in gioco la credibilità del nostro sport!” : Il ciclone che ha travolto il mondo del Ciclismo non accenna a placarsi e forse è soltanto all’inizio del suo vortice. La notizia della positività al salbutamolo di Chris Froome a seguito di un test effettuato nel corso dell’ultima Vuelta a España ha sconvolto il mondo delle due ruote. L’uomo simbolo, il più vincente degli ultimi anni, ha visto macchiata la sua immagine ed inevitabilmente anche quella del Ciclismo (al netto di ...