"Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli alleati.Oggi chiamerò Berlusconi". Così il segretario della Lega, in conferenza stampa. "Quarte,quinte o seste gambe? Per me un governo può stare anche su tre gambe, i miei interlocutori sono due", dice. Aggiunge che "bisogna chiudere la porta a chi è stato complice dei governi di centrosinistra". "Vinceremo eper 10" e la Lega s'impegnerà "esclusivamente all'interno del centrodestra. Anzi, chiederò un impegno anti-o a tutti i segretari".(Di mercoledì 3 gennaio 2018)