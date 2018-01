Da Mattarella appello per il lavoro e per la partecipazione alle elezioni

L'appello di Mattarella : il lavoro è la priorità della prossima legislatura : Sarà il primo messaggio di Capodanno a Camere sciolte. E' sufficiente questa constatazione per comprendere quale sarà l'impronta che Sergio Mattarella darà all'atteso...

Ius soli - da Cuperlo e Manconi appello a Mattarella : 'altre due settimane per approvarlo' : A tempo quasi scaduto, la minoranza Pd si rivolge al capo dello Stato per un rinvio dello scioglimento delle camere che consenta l'approvazione della legge sulla cittadinanza -

Appello a Mattarella : "Non sciolga Camere prima di legge su Caregiver" : Un Appello al presidente Mattarella a non sciogliere le Camere, non prima dell'approvazione della legge sui Caregiver familiari. A lanciarlo il Coordinamento nazionale familiari disabili che chiede al ...

Ius Soli - appello della minoranza Pd a Mattarella : "Legislatura più lunga per votare la legge" : Lo Ius Soli prima dello scioglimento delle Camere. appello al Presidente della Republica Mattarella dalla minoranza Pd al Capo dello Stato per un rinvio della fine della legislatura per contentire di ...

Ius soli - parlamentari Pd (da Cociancich a Cuperlo) fanno appello al partito : “Chieda a Mattarella di dare il tempo di votarlo” : Rimasto in un cassetto al Senato per mesi, rispolverato all’ultimo secondo utile, in coda a tutti gli altri provvedimenti, e affondato definitivamente dalle assenze (della destra, dei 5Stelle, ma anche di una parte del partito democratico) che hanno impedito finanche la discussione in Aula. Adesso lo Ius soli torna tra gli argomenti di discussione del Pd, non fosse altro per quei 29 banchi vuoti a Palazzo Madama tra le fila dem. Una ...

'Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza'. L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo ius soli : ... che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e ...

"Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza". L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo ius soli : "Non lasciateci soli": in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ma "senza un ...

Ius soli - appello a Mattarella : rinvii scioglimento Camere : Roma, 26 dic. (askanews) 'Chiediamo il rinvio dello scioglimento delle Camere finché il Senato non affronterà in maniera responsabile la riforma della cittadinanza che riguarda più di 800 mila minori, ...

Ius soli - appello a Mattarella : 'Non lasciateci ancora soli' : Lo scrivono ragazzi e ragazze del movimento 'Italiani senza cittadinanza' chiedendo al capo dello Stato un rinvio dell'imminente scioglimento delle Camere - 'Non lasciateci soli ancora una volta'. E' ...

Appello a Mattarella dei giovani senza cittadinanza : 'Non lasciateci soli' : Sullo Ius Soli l'Appello a Sergio Mattarella del movimento 'Italiani senza cittadinanza', che conta un milione di giovani residenti in Italia ma senza cittadinanza. 'Non lasciateci soli ancora una ...

Ius soli - appello a Mattarella : : ... con la nostra battaglia puntiamo ad ottenere, finalmente, il nostro riconoscimento come categoria sociale finora ignorata e dimenticata; con la nostra battaglia puntiamo ad una politica di ampio ...

L'appello a Mattarella : "Lo ius soli non finisca nel dimenticatoio" : ... con la nostra battaglia puntiamo ad ottenere, finalmente, il nostro riconoscimento come categoria sociale finora ignorata e dimenticata; con la nostra battaglia puntiamo ad una politica di ampio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : appello di Sergio Mattarella ai partiti politici (20 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: le prime indiscrezioni sulla finanziaria. appello di Sergio Mattarella ai partiti politici. Pronto ad immolarsi per l'Isis. (20 dicembre 2017).(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 00:31:00 GMT)

Biotestamento - appello del mondo cattolico a Mattarella : legge incostituzionale : Il mondo cattolico si mobilita contro il Biotestamento. E, con una lettera-appello, si rivolge al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottoponendo 'alla sua prudente valutazione l'ipotesi di ...