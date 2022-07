casa nella - ultime notizie delle 10:09:34 di giovedì 21 luglio 2022

La casa nella prateria (Little House on the Prairie) è una serie televisiva statunitense prodotta tra il 1974 e 1983, in 204 episodi oltre a sei lungometraggi per la tv. È ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale Little House (La piccola casa nella prateria), opera del 1943-1945 della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder e portata in TV dal produttore della NBC Ed Friendly e dall'attore, co-regista e produttore esecutivo Michael Landon.