EA ha annunciato che i calciatori straordinari Jude Bellingham e Jamal Musiala sono gli atleti di copertina di EA SPORTS FC™ 26 e EA SPORTS FC Mobile, e ha inoltre offerto un primo sguardo al gameplay di EA SPORTS FC 26, in vista del suo lancio mondiale il 26 settembre 2025.

Bellingham e Musiala si uniscono a Zlatan Ibrahimovic, che è stato presentato come star di copertina della Ultimate Edition di EA SPORTS FC 26 all'inizio di questa settimana, per inaugurare un nuovo capitolo di EA SPORTS FC, basato sul feedback della community di FC. Bellingham torna sulla copertina di EA SPORTS FC dopo il suo debutto lo scorso anno, ed è affiancato dall'ex compagno di squadra giovanile Musiala, che è il primo giocatore dell’FC Bayern Monaco a comparire su una copertina di EA SPORTS FC a livello globale.

"È davvero bello condividere con Jamal questo momento, che riflette quanto siamo arrivati lontano. Ricordo i tempi in cui condividevamo la stanza nell’alloggio della squadra giovanile inglese, giocavamo sempre" , ha detto il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham. "Da dove vengo io, tutti conoscono il gioco, tutti ci giocano e ne parlano molto. Sono grato di avere l'opportunità di essere di nuovo in copertina".

"È stata una sensazione pazzesca scoprire che sarei stato sulla copertina di FC. Ho pensato, come potrei dirlo al mio fratellino? È un grande fan del gioco, quindi questa sarà una bella sorpresa per lui" , ha detto la star del Bayern Monaco Jamal Musiala. "È una cosa che ho sempre desiderato crescendo, ed è così importante per la cultura calcistica. Chissà, forse posso ancora battere Jude a FC".

EA SPORTS FC 26 È PLASMATO DAL VOSTRO FEEDBACK

Giocate come preferite con nuove innovazioni a livello generale per il gioco e un'esperienza di gameplay completamente rinnovata, basata sul feedback della community di FC, tra cui:

Fondamentali di Gameplay affinati: EA SPORTS FC 26 offre una varietà di modifiche a livello generale per il gioco, tra cui una maggiore reattività e fluidità nel dribbling, cambi di direzione in corsa ri-calibrati per movimenti dei giocatori più forti, un posizionamento del portiere completamente nuovo basato sull'apprendimento per rinforzo, animazioni volumetriche corpo a corpo, nuovi Playstyles e Ruoli Giocatore più versatili, e molto altro ancora

Preset Gameplay Autentico e Gameplay Competitivo: Il nuovo preset di Gameplay Competitivo — guidato da fondamentali affinati, maggiore coerenza e reattività migliorata — è fatto su misura per giocare in Football Ultimate Team™ e Clubs, mentre il preset di Gameplay Autentico offre l'esperienza più fedele al calcio di sempre in Carriera.

Vivete la Carriera Allenatore come mai prima: Entrate nel divertentissimo mondo di Manager Live, una nuova dimensione aggiunta alla modalità attraverso un hub live ricco di Sfide a lunghezza variabile in continua evoluzione. Accanto a Carriera Originale e Live Start Points, Manager Live ospita scenari rilasciati regolarmente durante la nuova stagione, curati seguendo il mondo reale del calcio, e offrendo ai giocatori il prossimo obiettivo da perseguire nelle loro carriere.

Archetipi: Una nuovissima funzionalità di FC 26, gli Archetipi sono stati ispirati dai grandi protagonisti del calcio, introducendo nuove classi in Club e Carriera Giocatore, portando più individualità ai giocatori. Sviluppate le vostre abilità migliorando gli attributi e sbloccando i Vantaggi Archetipo per dare al vostro giocatore una sensazione distintiva sul campo.

Nuovi Eventi Live e Modalità Torneo: In FC 26, i fan potranno mettere alla prova le loro squadre dei sogni in Football Ultimate Team con le nuove modalità Eventi Live e Torneo, oltre alle esperienze Rivali e Campioni rinnovata.

Autenticità ineguagliabile: EA SPORTS è orgogliosa di portare un'autenticità in-game che riflette un realismo ineguagliabile in EA SPORTS FC 26 con oltre 20.000 atleti, oltre 750 club e squadre nazionali che giocano in più di 120 stadi e oltre 35 leghe, supportati da più di 300 partner calcistici globali.

"FC 26 riflette il nostro continuo impegno a costruire questo gioco con e per la nostra community" , ha dichiarato John Shepherd, VP & GM, EA SPORTS FC. "Siamo anche noi giocatori, e questa passione condivisa guida tutto ciò che facciamo. Quest'anno porta un'esperienza di gameplay rinnovata, nuovi Tornei ed Eventi Live in FUT, una nuovissima personalizzazione degli Archetipi in Clubs e una Modalità Carriera che prende vita attraverso Sfide in evoluzione. Non vediamo l'ora che i giocatori sentano la differenza questo settembre e aiutino a plasmare il futuro di FC".

Per approfondire ulteriormente il suo approccio incentrato sulla community, EA SPORTS ha lanciato FC Feedback: una nuova iniziativa che consente ai giocatori di contribuire direttamente all'evoluzione di EA SPORTS FC, basandosi su un anno di caratteristiche in FC 26 influenzate dai suggerimenti della community. Questo riunisce i molteplici modi in cui i giocatori possono condividere il loro feedback, inclusi il Portale di Feedback dei Giocatori, i Consigli di Design guidati dalla community, il Server Discord di FC, i Forum e i social media.

Per celebrare la presentazione della copertina, i fan che giocheranno a EA SPORTS FC Mobile tra il 17 e il 31 luglio riceveranno un oggetto giocatore speciale Jude Bellingham da 102 OVR e un oggetto giocatore Jamal Musiala da 102 OVR. Il 17 luglio vedrà anche Zlatan Ibrahimovic fare il suo ritorno su FC Mobile come ICONA, consentendo ai giocatori di reclutarlo nel loro club, e di rivivere momenti chiave della sua leggendaria carriera in Cronache ICONE. Con l'aggiornamento Rivali, EA SPORTS FC Mobile ha recentemente introdotto miglioramenti al gameplay per il Passaggio a Terra e VS Attack, rinnovati seguendo il feedback degli utenti, per un'esperienza competitiva più autentica e coerente.

I pre-order sono ora disponibili per EA SPORTS FC 26, che sarà lanciato su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sarà disponibile in tutto il mondo dal 26 settembre 2025 con accesso anticipato alla Ultimate Edition a partire dal 19 settembre 2025.