Vasco Rossi applaude Ultimo: Felice per lui, ogni record è fatto per essere battuto

Vasco Rossi fa i complimenti a Ultimo, celebrando il suo incredibile successo sui palchi italiani. Con entusiasmo e affetto, il rocker di Zocca sottolinea come ogni record sia fatto per essere superato, aprendo la strada alle nuove generazioni. La loro passione e talento continuano a plasmare il panorama musicale, portando con sé una ventata di energia e innovazione. Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, si terrà un mega raduno che vedrà Ultimo protagonista, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto della scena musicale italiana.

Vasco Rossi celebra con entusiasmo il successo di Ultimo, che ha frantumato ogni precedente primato per concerti in Italia. "Felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò", ha scritto il rocker di Zocca sui social, riferendosi al traguardo raggiunto dal cantautore romano.

Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, si terrà un mega raduno che vedrà Ultimo esibirsi davanti a 250mila spettatori, biglietti esauriti in appena tre ore. Un risultato che supera il leggendario Modena Park di Vasco del 1° luglio 2017, dove erano accorsi 225mila fan.

A soli 29 anni, Ultimo può già vantare un percorso straordinario: 42 stadi conquistati, oltre 2 milioni di biglietti venduti nella sua carriera, 6 album inediti pubblicati dal 2017, 84 dischi di platino e 18 dischi d’oro. Le sue vendite superano i 7 milioni di copie complessive, mentre su Spotify ha totalizzato più di 3,5 miliardi di streaming.

Con numeri di questo livello, Ultimo è attualmente l’artista italiano più seguito dal vivo. Per trovare performance simili bisogna guardare all’estero: in Croazia, il cantante Marko Perkovic, in arte Thompson, ha recentemente radunato 500mila persone a Zagabria, fissando un nuovo riferimento mondiale per concerti dal vivo.