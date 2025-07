Rubik's WOWCube, una svolta per i giochi portatili

Cubios, Inc., innovatore nel settore della tecnologia portatile, è lieta di annunciare una collaborazione con Spin Master, azienda leader mondiale nell'intrattenimento per bambini, per il lancio di una nuovissima versione dell'amato Cubo di Rubik's: il Rubik's WOWCube. Il Rubik's WOWCube è un nuovo dispositivo intelligente portatile e piattaforma di gioco destinato a rivoluzionare il mondo del gaming e della tecnologia (e a metterlo di traverso... avete capito dove vogliamo arrivare) offrendo un'esperienza hardware innovativa per gamer e appassionati di tecnologia di tutte le età.

Ispirato all'iconico giocattolo degli anni '80, il Rubik's WOWCube è composto da un set di cubi rotanti, ma questa volta ogni lato ospita quattro schermi e una serie di giroscopi, aprendo un mondo di nuove possibilità interattive. Rivivi classici come Space Invaders e Cut the Rope, scopri una prospettiva completamente nuova su successi virali come 2048 o scopri nuovi giochi e app progettati per coinvolgere mani e mente in egual misura.

Rubik's WOWCube ospita anche una componente software, concepita come piattaforma per consentire agli sviluppatori di creare e caricare giochi, app e altro ancora. Progettato come piattaforma aperta, Rubik's WOWCube consente agli sviluppatori di creare giochi originali, utility ed esperienze interattive. L'SDK integrato e il portale per sviluppatori aprono una nuova frontiera del design digitale tattile basato sulla fisica, con strumenti e supporto per aiutare i creatori a dare vita alle proprie idee nello spazio 3D.

"Siamo incredibilmente entusiasti di presentare Rubik's WOWCube a un pubblico più ampio", ha dichiarato Max Filin, co-fondatore e CEO di Cubios Inc. "Il WOWCube originale ci ha insegnato molto sulla progettazione di un nuovo modo di vivere il gioco e di una nuova piattaforma su cui gli sviluppatori possono lavorare. Nei due anni trascorsi dal lancio dell'originale, abbiamo ascoltato il feedback ricevuto e lo abbiamo utilizzato per migliorare non solo il prodotto, ma anche il nostro approccio alla sua progettazione. Questa iterazione non solo implementa tutti i nostri insegnamenti, ma ora fa anche ufficialmente parte dell'iconica famiglia Rubik's."

Oltre a dare un tocco di novità al puzzle 3D originale, il Rubik's WOWCube è anche orgogliosamente autenticato da STEM.org. Questa certificazione supporta ulteriormente l'obiettivo del team di rendere il WOWCube sia un gadget coinvolgente che un dispositivo unico e pratico, che trasformi l'intrattenimento quotidiano in un allenamento cognitivo.