Fantasanremo regolamento - ultime notizie delle 09:11:44 di venerdì 27 gennaio 2023

Il FantaSanremo è un fantasy game basato sul Festival della canzone italiana, consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. È divenuto un fenomeno nazionale con l'edizione 2022, in cui ha raggiunto il mezzo milione di squadre iscritte e molti degli artisti in gara si sono prestati al gioco, arrivando persino a coinvolgere il conduttore e direttore artistico Amadeus.