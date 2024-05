Ghost of Tsushima: Director's Cut con DLSS 3 e Reflex

Ogni settimana NVIDIA presenta gli ultimi aggiornamenti sulle tecnologie applicate ai videogiochi. Stavolta si tratta dei driverGeForce Game Ready per Ghost of Tsushima: Director's Cut, migliorato con DLSS 3, DLAA e Reflex.

Ghost of Tsushima porta i giocatori alla fine del 1200, epoca in cui l'impero mongolo dominava su molte delle odierne nazioni orientali. L'isola di Tsushima è la sola che ancora si frappone tra il Giappone continentale e la massiccia espansione mongola guidata dal generale Khotun Khan.

L'isola è diventata un inferno a causa dell'attacco sferrato dai mongoli. È in questo momento che la risolutezza del guerriero samurai Jin Sakai viene messa alla prova. Essendo uno dei membri superstiti del suo clan, Jin deve tentare di fare tutto il necessario per difendere il suo popolo e la sua patria. Per liberare Tsushima è costretto a rinunciare alla tradizione e ad intraprendere la via del fantasma, utilizzando tecniche inedite per l'epoca.

In Ghost of Tsushima: Director's Cut per la prima volta i giocatori possono ripercorrere su PC il viaggio che Jin ha affrontato.

https://www.youtube.com/watch? v=EzWBNwhb870

Il 16 maggio verrà rilasciato Ghost of Tsushima: Director's Cut . Il lancio includerà il supporto immediato alle tecnologie di NVIDIA. DLSS 2 e DLSS 3 permetteranno ai giocatori di accelerare la velocità dei frame rate, consentendo di ottenere le prestazioni più veloci di sempre! I giocatori possono anche utilizzare DLAA, che utilizza l'immagine a risoluzione nativa per massimizzare la qualità dell'immagine, piuttosto che aumentare le prestazioni. Questa versione consentirà ai giocatori di combinare DLAA e DLSS 3 per ottenere prestazioni e qualità dell'immagine eccellenti.

Da qui in poi le novità sono ancora più interessanti, perché i giocatori possono anche utilizzare NVIDIA Reflex , che può essere implementato con qualsiasi impostazione sulle GPU GeForce RTX e GeForce GTX. In questo modo si ridurrà la latenza del sistema rendendo le azioni più rapide e dando un vantaggio competitivo nelle partite multigiocatore, rendendo inoltre i giochi single-player più reattivi e divertenti da giocare.

https://www.youtube.com/watch? v=-cXg7GQogAE

Da settembre 2020, NVIDIA Reflex ha ridotto la latenza delle GPU GeForce ed è ora disponibile in oltre 100 giochi. 9 shooter su 10 dispongono ora del supporto Reflex, così come i giochi multi e single player più acclamati dalla critica. La maggior parte dei giocatori GeForce ha abilitato la funzione: l'anno scorso gli utenti GeForce hanno giocato più di 10 miliardi di ore ai loro titoli preferiti con maggiore reattività, grazie a Reflex.

Scarica e installa i nostri nuovi Driver Game Ready prima dell' arrivo di Ghost of Tsushima: Director's Cut in uscita il 16 maggio, e sarai in grado di sfruttare appieno il potenziale di questo gioco!