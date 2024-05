CORSAIR SSD MP700 PRO SE

CORSAIR porta le prestazioni a livelli senza precedenti con gli SSD MP700 PRO SE compatibili con gli standard PCIe 5.0 x4 M.2

CORSAIR ha presentato oggi l’SSD MP700 PRO SE PCIe 5.0 in grado di raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 14.000 MB/sec e di scrittura sequenziale fino a 12.000 MB/sec*. Si tratta di parametri incredibili che offrono quasi il doppio della velocità rispetto agli SSD PCIe 4.0 di ultima generazione e quasi 25 volte quella dei tradizionali SSD SATA. L’unità MP700 PRO SE è disponibile nelle versioni 2 TB e 4 TB.

Oltre a queste impressionanti performance di lettura e scrittura, l’MP700 PRO SE sfrutta le più recenti tecnologie per quanto riguarda interfaccia, controller e memoria flash NAND, così da garantire una velocità sbalorditiva di lettura e scrittura casuali: un aspetto fondamentale quando è necessario trasferire file di dimensioni ridotte e fungere da unità principale del sistema operativo. Vivi in prima persona le velocità di caricamento in ambiente Windows, nelle applicazioni e durante i giochi, con la capacità di trasferire anche i file più pesanti in con velocità sbalorditiva. Grazie al supporto nativo di Microsoft DirectStorage, l’unità MP700 PRO SE vi consentirà di essere un passo avanti non solo nei titoli odierni, ma anche nei giochi del futuro.

L’MP700 PRO SE è in grado di offrire il meglio delle prestazioni offerte dalle ultime architetture come le piattaforme per CPU Intel 14th Gen e AMD Ryzen 7000 Series oppure le schede madri che supportano lo standard PCIe 5.0. MP700 PRO SE è comunque retrocompatibile con le schede madri PCIe 4.0, offrendo l’opportunità di un’espandibilità futura e garantendo la durata dell’unità per molti anni.

L’unità MP700 PRO SE adotta il fattore di forma con standard M.2 2280 ed assicura un’ampia compatibilità con numerosi sistemi e piattaforme, pur preservando la necessaria semplicità di installazione. Anche se l’unità necessita di un sistema di raffreddamento dedicato per garantire prestazioni ottimali, il sistema M.2 integrato nella maggior parte delle schede madri risulta più che sufficiente per assicurare prestazioni in linea con i valori teorici. MP700 PRO SE, inoltre, è disponibile nella versione dotata di un elegante dissipatore attivo in grado di preservare un funzionamento regolare dell’unità e ridurre al minimo i cali di prestazioni dovuti al thermal throttling.

Sviluppata su misura per i gamer, content creator e professionisti più esigenti, l’unità MP700 PRO SE è disponibile anche con la variante waterblock Hydro X Series, che può essere integrata alla perfezione in qualsiasi circuito custom loop. Grazie all’utilizzo di raccordi standard da 1/4”, la semplice installazione lo rende un’opzione ottimale per chi desidera ottenere il massimo della resa dall’unità lavorando costantemente con carichi estremi. Indipendentemente dal sistema di raffreddamento che vi serve, CORSAIR è in grado di offrire la soluzione su misura per qualsiasi necessità.

L’unità MP700 PRO SE è supportata dal software gratuito CORSAIR SSD Toolbox, che offre utili funzionalità come l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware direttamente da desktop. Grazie ai cinque anni di garanzia, potrete inoltre godervi l’assoluta tranquillità di un dispositivo di archiviazione che resterà rapido ed affidabile a lungo. MP700 PRO SE sfrutta infatti appieno la tecnologia PCIe 5.0 e ridefinisce un nuovo standard qualitativo per tutti gli SSD con fattore M.2.

*Prestazioni e longevità variano in base alla capacità. **Prestazioni ridotte su piattaforme PCIe 3.0 e PCIe 4.0.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Le unità SSD CORSAIR MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 da 2 TB e 4 TB sono disponibili fin da subito sullo store online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Il modello MP700 PRO SE con sistema di raffreddamento ad aria sarà disponibile da giugno.

L’unità MP700 PRO SE dispone di una garanzia di cinque anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati dell’unità MP700 PRO SE, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.