Dragonflight, Cuore Oscuro, è ora disponibile

Il viaggio di Dragonflight è giunto al termine con l'aggiornamento ai contenuti finali Cuore Oscuro (10.2.7), ora disponibile.

Cuore Oscuro porta a termine la storia di Dragonflight e fa da punto di inizio della nostra prossima grande storia in arrivo quest'anno, The War Within, che sarà il primo capitolo di un arco narrativo multi-espansione: la Saga dell'Anima del Mondo.

Ma non è tutto, perché Cuore Oscuro introdurrà anche un nuovo ed entusiasmante evento. Come già annunciato, World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria sarà disponibile dal 16 maggio! Questo nuovo evento PvA riporterà in vita un'espansione molto amata, con grandi novità, come parte dei festeggiamenti che proseguiranno tutto l'anno per il 20° anniversario di WoW.

Di seguito link a materiali utili